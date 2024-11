Acuario, Escorpio y Sagitario, los signos que triunfarán de hoy al 22 de agosto, predicciones de Mhoni Vidente

Son tres los signos del zodiaco que tendrán una semana llena de éxito. Los astros los favorecerán con una racha de buena fortuna en el tema amoroso, la salud, y el dinero, por lo que no deben perder oportunidad de desarrollar nuevos planes que los ayuden a lograr esto. Recuerda que lo más importante es tener confianza y vivir en plenitud y aunque los signos que tendrán mejor suerte son: Acuario, Escorpio y Sagitario el resto del zodiaco no se queda a fuera de esta buena posterior a la última superluna del año.

Horóscopos de Mhoni Vidente, predicciones del 18 al 22 de noviembre

Mhoni Vidente tiene las mejores predicciones de los horóscopos para los signos del zodiaco esta semana. Consulta lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor del 18 al 22 de noviembre.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que la triunfo lo tendrás en las manos solo trata de no platicar mucho tus éxitos porque últimamente te estas rodeando de personas negativas asi que trata de ser discreto en lo que realices, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 02 y 17, tu color es el rojo y amarrillo, tus signos compatibles son capricornio, leo y sagitario, semana de utilizar al máximo tu poder de manifestación lo que pienses se realizara, días de seguir con tus relaciones públicas para estar avanzando en tu carrera y nivel profesional, tramites de sacar tu pasaporte y visa americana y trata de hablar con un abogado para lo relacionado a papeles de migración, ten cuidado con los chismes con personas de tu trabajo y protégete, para los que están casados hablaran de algunos problemas relacionados a celos y desconfianzas así traten detener paciencia, pagas el seguro de tu carro y tu seguro social, van ser unos días de renovación completa en tu persona y quitar todo lo negativo de amores y amistades que solo te roban energía es tiempo de tomar decisiones, siempre trata de irte con cautela con lo que firmas en contratos y créditos, te extraña un amor del pasado va querer volver trata de hablar con él y cerrar ese círculo, viene una gran sorpresa el día 21 de noviembre un golpe de suerte, sigue con la dieta y te compras ropa y zapatos, cambias tu celular y el plan de pago

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que significa que debes de tener cuidado con personas de poder en el trabajo trata de no meterte en problemas que no son tuyos y ser mas discreto, tiempos de ahorrar y solo gastar lo necesario, tramites de papelería de hacienda y pagos de banco, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 15 y 20, tu color es el azul y amarrillo, tus signos compatibles son cáncer, virgo y capricornio, sana tus adicciones deja a un. lado los vicios y mala alimentación, días de estar con mucho trabajo y revisión recuerda que tu signo necesita estar ocupado y estar avanzando para sentirse de lo mejor no platiques tanto tus planes porque tus amigos realmente no lo son trata de ser más discreto, recuerdas en estos días a un amor que se fue trata de no pensar de mas para que tu alma este mas tranquila , tramites de tu papelería de escuela y título que resuelves ya en estos días, realizas tramites de migracion , recuerda amigo de Tauro que estás en tu tiempo de crecer y salir adelante en cuestiones de proyectos y negocios propios, pero siempre trata de tener desconfianza e irte con mucha cautela para que no te vean la cara, a los tauro que están casados están planeado ser padres o ya formar una familia estas tu tiempo de madurar, ya estas preparando tus vacaciones para el mes de diciembre que va ser tu mejor mes del año, cuídate de dolores de espalda sigue con el ejercicio que eso te va ayudar a sentirte mejor, recibes un reconocimiento en tu trabajo y va ser en efectivo, recuerda que este mes de noviembre es muy importante para dejar saldadas tus deudas y no sacar nada a crédito

Géminis

En la carta del tarot te salió la Templanza que te dice que es el tiempo de renovar energías y no quedarse estancado que tu buena suerte va seguir con limitantes solo trata de no sabotearte a ti mismo en tu vida, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 04 y 25, tu color es el naranja y amarrillo, tus signos compatibles es libra, capricornio y aires, libérate del miedo hoy deja los traumas y complejos atrás, días de estar con mucha energía positiva alrededor tuyo para empezar a crecer más profesionalmente y tener más oportunidad de trabajos, ten cuidado con tus problemas de mal carácter recuerda que a veces dices palabras que lastiman mucho así trata de medirte y tener más prudencia, en el amor géminis te sentirás de lo mejor recuerda que eres el gemelo del zodiaco y todos los signos necesitan de ti y por eso esta semana te van a buscar muchos amores nuevo ya enamórate para sientas ya estabilidad emocional, te pones a dieta y te metas a hacer ejercicio, te vas de viaje y compras boletos de avión para el mes de diciembre en tus vacaciones, pon atención tus sueños que tu Ángel de la guardia te manda un mensaje para que te prevengas de algún peligro, tu mejor día va ser el 21 de noviembre que será magnífico para realizar negociaciones de proyectos nuevos.

Cáncer

En la carta del tarot te salió el juicio que significa que tendrás doble suerte rápida en cuestión de asuntos legales y cambios positivos de trabajo asi que no lo dudes que es tu tiempo de resolver cualquier situación negativa, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 18 y 30, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles piscis, capricornio y libra, limpia tu energía con agua bendita y mucho perfume, recuerda cáncer va ser unos días de muchos retos personales y energías cruzadas en el trabajo que eso significa no tomar medidas precipitadas así trata de pensar antes de actuar en vida diaria, ya no te desanimes tu solo en cuestiones de negocios recuerda que como quiera te va dar solo ten calma y trata de mover energías para que llegue mas clientes, te llega la propuesta de dar clases, te compras una camioneta o cambias tu coche por uno más reciente, recuerda no platicar mucho tu privacidad porque las envidias están muy fuertes en estos días trata de prender una veladora azul el día 21 de noviembre de protección, no comas tanto y trata de medirte en cuestiones de nervios, semana de exámenes así aplícate estudiar más que lo mas importante son tus estudios.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la Torre que significa que tendrás nuevos rumbos en lo laboral que no tengas miedo a enfrentar esos retos que siempre la suerte te va acompañar, cuidado con los gastos excesivos trata de controlar tus nervios de otra forma, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 14 y 36, tu color es el verde y amarrillo, tus signos compatibles es sagitario, aries y géminis, soltar para avanzar en la vida, días de reflexionar y tratar de entender lo que estás viviendo en cuestiones amorosas es porque necesitas crecer ya como persona y dejar a un lado esa época de diversión sin control , te llega un dinero extra y te dan tu aguinaldo trata de invertirlo en ti, si sientes que las energías negativas te rodean mucho date baños de agua bendita y esencia de flores el día martes para alejar esa malas vibras de tu vida , en el trabajo va ver revisión para dar aumentos y nuevos puestos así trata de estudiar más y aplicarte que te vendrá más abundancia en tu trabajo ,cuídate de dolores de cuello y espalda trata de hacer más ejercicio, tendrás un golpe de suerte el día 21 de noviembre en cuestión de proyectos nuevos, recuerda ya no salir tanto de viaje aprende a estar más en tu hogar y con tus seres queridos, adoptas una mascota.

Virgo

En la carta del tarot te salió el diablo que significa que tendrás la fortuna de tener una nueva oportunidad laboral asi que no te desanimes que la buena suerte toca tu puerta, tu día mágico es el lunes, tus números mágicos son 06 y 07, tu color es el verde y azul, tus signos compatibles sagitario, capricornio y aries, pide ayuda al Arcángel Rafael que tendrás la oportunidad de quitarte todas las enfermedades que te rodean, recibes un dinero extra por cuestiones de aguinaldo , trata de seguir con tus estudios de universidad y de idiomas recuerda que vale mas el sabe mas así que toma ya la decisión de ser alguien grande en tu vida , te buscan para invitarte a una boda familiar, sigues con el ejercicio y la dieta que te estas viendo de lo mejor , ya no pienses lo que no es y mas en cuestión amorosa yo se que tu signo es tierra y eso te hace ser muy desconfiado en todo pero la base de una relación amorosa es la confianza así que trata de estimular eso mas en tu vida, te viene un golpe de suerte el día 21 de noviembre con nuevos trabajos y cierre de contractos, la recomendación para tu signo que te domina la tierra y naturaleza y eso te hace frágil en cuestión de salud en las enfermedades de el resfriado y pulmones así que te recomiendo tener mas cuidado con estos órganos de tu cuerpo y así mantenerte siempre sano, días de arreglar asuntos de pasaporte y pensión alimenticia.

Libra

En la carta del tarot te salió la carta del Emperador que significa que tendrás mas ayuda de personas de poder para que te puedas realizar en asuntos de proyectos importantes solo trata de ser discreto para que no te llenes de energías de envidia, esta carta te recomienda que no dejes de estudiar que sigas con tu cursos de idiomas y relaciones publicas, tu mejor dia es el jueves, tus números mágicos son 01 y 33, tu color es el azul y rojo, tus signos compatibles acuario, aries y leo , trata de mirar mas allá y siempre asegurar tu futuro ahorrando, días de tomar decisiones importantes en tu vida personal recuerda que estas en una etapa de empezar a ver mas para ti y hacer un patrimonio, tendrás un encuentro con una persona muy importante para ti y eso te hará sentir muy bien solo trata de dejar a un lado el orgullo y enfocarte a ser feliz , semana de mucho trabajo y estar con mucha presión laboral así que trata de organizar mas tu tiempo y hacer todo como debe ser , en el amor estarás conociendo personas muy a fines a tu signo pero trata de no emocionarte mucho y después desanimarte que tu signo lo domina la emoción y después el aburrimiento por eso no duras con tu parejas amorosas así que trata de llevarla tranquilo en tu vida , mandas arreglar tu coche y decides cambiarlo por uno mas reciente, recuerda que tu signo lo domina las problemas de riñón y infección de la orina así que trata de ir con tu medico, días de hacer ejercicio y tener una terapia de comunicación espiritual

Escorpión

En la carta del tarot te salió el Mago que te dice que sigues con tu buena suerte que no tengas duda que lo estas haciendo de lo mejor en cuestión laboral y no escuches opciones negativas que envidias sobre tu signo siempre va ver así que trata de ser mas discreto y sigue disfrutando tu éxito, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 05 y 41, tu color es el amarrillo y rojo, tus signos compatibles aries, piscis y cáncer, estudia artes y diseño que eso te hará fuerte en los negocios, días de estar con muchas tareas de tu trabajo para hacer bien todo lo que te rodea ,recuerda que como tu signo siempre acostumbra a los demás a ser el perfeccionista y el día que te equivocas no te la perdonan así trata de relajarte y poner todo de tu parte para estar en paz contigo mismo, te sentirás muy bien en cuestión de animo y mas porque esa persona especial esta otra vez a tu lado recuerda que tu signo siempre necesita de una pareja amorosa para avanzar en su vida profesional , te dan un dinero extra por cuestiones de aguinaldo trata de pagar tus deudas y sanar tu economía , en cuestiones de trabajo no peles con tus compañeros recuerda que tu signo siempre despierta mucho las envidias y eso hace que te alteres así trata de protegerte con algo de plata y así cortar esa corriente, tendrás un golpe de suerte el día 21 de noviembre en recibir una oferta nueva de trabajo y el cierre de un proyecto , tu recomendación de salud es tu punto débil enfermedades de la piel y los nervios por eso se recomienda siempre cuidarse de el sol y problemas de acné o urticaria y prevenir las luxaciones de la espalda y cabeza, te llega un regalo que no esperabas que te hara muy feliz que sigues de cumpleaños.

Sagitario

En la carta del tarot te salió el Sol que te dice que tengas cuidado con las decisiones que vas a tomar te recomienda que analices todo lo que este a tu alrededor y tomes la mejor opción para que tengas el triunfo asegurado en cuestión laboral, la carta del sol nos indica que son tiempos de cambiarse de casa o irse a vivir a otro país son tiempos de mover energías, tu mejor día es el viernes tus números mágicos son 24 y 38, tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles acuario, leo y aries, visualízate siempre en el éxito no dejes que pensamientos negativos invadan tu mente, te recomiendo hacer los cambios positivos para tu vida en cuestiones de trabajo y negocio recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la ventas y arte así que no lo dudes y ya empieza a estimular esa actitud que te hará estar mejor en tu economía , cuídate de chismes de una expareja y trata de queda dar en paz en cuestión de tu relación amorosa y seguir conociendo personas mas afines a tu forma de ser, trata de no contador tus logros y tu dinero delante de los demás para que no provoques envidias así aprende a ser mas discreto en lo realizas , te buscan para invitarte para dar clases y realizar una tesis de tu carrera universitaria , pagas unas deudas de tu tarjeta de crédito y aprende ahorrar para tu futuro , recuerda que lo rencores no te llevan a ningún lado así sana tu corazón , recomendación de salud para tu signo que lo domina el fuego es tener problemas de cuello y espalda baja así que trata de no lastimarte esa parte porque vas a batallar mas en curarte y problemas psíquicos como los nervios y delirio de persecución así siempre toma una terapia para ese problemas, te proponen un negocio de ventas de casas y terrenos diles que si.

Capricornio

En la carta del tarot te salió la rueda de la fortuna que nos dice que son momentos de cambios radicales en tu vida que no lo dudes que tomes acciones para estar y vivir mejor así qeu la buena suerte te rodean en todos los sentidos, recibes la propuesta de irte a vivir a otro país por cuestione de estudios o trabajo diles que si que son momentos de moverse, tu mejor dia es el jueves, tus números mágicos son 10 y 16, tu color es el amarrillo y rojo, tus signos compatibles aries, tauro y leo, pídela ayuda al arcángel miguel que el siempre te va sacar de problemas que tengas de envidias y brujerías, ya no busques a esa persona que te abandono recuerda que si no te busca es que no le interesas así que aprende a cerrar ese capitulo de tu vida y seguir conociendo personas mas afines a tu signo , te viene un dinero extra por cuestiones de aguinaldo y fondo ahorro que eso te va ayudar a hacer unos arreglos a tu casa , te buscan tu familia para invitarte a un cumpleaños recuerda que eres el alegre del zodiaco y eso te hace siempre estar en compañía de personas de buena energía a tu alrededor , ya no comas por nervios recuerda seguir con tu dieta y el ejercicio que ya estas viendo de lo mejor , compras unos boletos de avión para el mes de diciembre y pasar el fin de año en otro país, tendrás una junta de tu trabajo para cambios de puesto, te viene un golpe de suerte el día 21 de noviembre en asuntos de arreglar algo legal o migración, tu punto débil es el riñón y e intestino trata de tomar mas líquidos y cuidar tu alimentación, te regalan una mascota.

Acuario

En la carta del tarot te salió el Mundo que te dice que es el momento de estar en compañía de personas positivas que trates de hacer una depuración de amistades y amores que quitar de tu vida las personas negativas, esta carta del mundo te recomienda que mires mas allá es decir ver tu futuro en otra parte del mundo y ser exitoso ,tus números mágicos son 03 y 08, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles virgo, libra y géminis, utiliza la ley de atracción somos lo que pensamos así que estimular tus pensamientos positivos, días de tener muchos eventos y compromisos en tu trabajo así que trata de vestirte de colores fuertes para que la suerte este de tu lado y trata de siempre sonreír para que la buena actitud de los demás este contigo , te busca un amor del pasado para volver trata de ya cerrar ese capítulo en tu vida y seguir avanzando recuerda que tu signo siempre se ata mucho a los recuerdos así libérate de esos pensamientos y aprende a estar mejor, compras unos boletos de avión para el mes de diciembre para irte con la familia , te sentirás un poco cansado y estresado recuerda que es por la dieta y la baja de defensas así que trata de tomar unas buenas vitaminas para sentirte con mas animo , ya no busques ese pretexto para no estudiar recuerda que la base de tu signo es el conocimiento así que cómprate un buen libro y regresa a tus cursos universitarios, la recomendación en cuestión de salud es el cerebro y la falta de circulación en las partes bajas como las piernas así que trata de caminar mas y tener una buena dieta de alimentación.

Piscis

En la carta del tarot te salió la Estrella que te indica que es tu momento de estar creciendo mas en lo profesional que la buena estrella te va acompañar para hacer esos cambios necesarios, si estas pasando por un divorcio o separación sentimental lo mejor que puedes hacer en este momento es enamorarte de ti mismo y aprender a vivir sin darlo todo a los demás es decir ser un poco mas egoísta, tu mejor dia es el martes, tus números mágicos son 21 y 29, tu color es el amarrillo y rojo, tus signos compatibles tauro, cáncer y escorpión, trata de irte a caminar al campo que la naturaleza te ayuda a cortar energías negativas, en estos días te viene muchas posibilidades de tener éxito y atravesar por una buena racha en lo económico pero no debes de dejar todo al azar ni caer en tentaciones que te desvíen de tus objetivos que tu concentración es básica para tener exito, Lunes día de estar con mucha prisa por terminar todo lo que tenias en planes de tu trabajo recuerda que debes de ser mas ordenado en tu tiempo y terminar todo lo que tengas pendiente , te busca un amor del pasado para volver trata de analizarlo bien y si no te conviene no andes con alguien solo para no sentirte solo así trata de seguir buscando pareja mas compatible ,cuídate de problemas del estomago sigue una dieta mas saludable y no dejes el ejercicio, pagas una deuda de tu tarjeta de crédito , te invitan a una fiesta en estos días que te vas a divertir mucho , te compras ropa y decides cambiar tu look, ya no peles con tu familia recuerda que ellos quieren lo mejor para tu vida y trata de siempre escuchar un buen consejo.