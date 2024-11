Tiktoker le grita a Ariana Grande para presumir un "whistle note" y la reacción de la cantante se hace VIRAL | Video

Esta semana la cantante y actriz Ariana Grande visitó México junto a Cynthia Erivo como parte de la promoción para la película "Wiked" y con una icónica alfombra amarilla los fans lograron conocerlas, intercambiar algunas palabras e incluso regalos; sin embargo, quien se convirtió en la gran protagonista fue la intérprete de "We can’t be friends" luego que ha marcado generaciones por sus programas de la mano con Nickelodeon. Las grabaciones de los distintos momentos se hicieron virales en redes sociales, como ocurrió con la reacción de la famosa al escuchar a los mexicanos corear su nombre.

Y hace unas horas se viralizó en TikTok un nuevo video en el que un joven, que estuvo en primera fila durante la alfombra amarilla, tuvo la oportunidad de platicar brevemente con la intérprete e incluso tuvo la fortuna de demostrarle su talento como cantante al tratar de llegar a una voz casi imposible de lograr conocida como whistle note y que Ariana Grande domina a la perfección. Sin embargo, se trató de un grito que dejó sin palabras a la cantante, quien se mantenía agradeciendo al tiktoker.

El video de este momento causó sensación en la plataforma, donde recibió todo tipo de comentarios humorísticos en los que algunas personas resaltaron la personalidad extrovertida del joven, pues aseguran que pocas veces se puede tener a una celebridad con ella enfrente y esto pone nerviosos a muchos. Por su parte, el creador de contenido también bromeó frente a la actriz con la posibilidad de hacer una colaboración juntos tras mostrar su whistle note.

Fue el influencer Gerudito (@gerudito) quien por medio de su cuenta de TikTok mostró cómo fue conocer a Ariana Grande y cómo le pidió una colaboración gras "gritarle" con la intención de mostrarle la capacidad de sus cuerdas vocales. La grabación ya acumula más de dos millones de reproducciones y lo más comentado fue el "wow" con el que la artista de 31 años reaccionó a esta convivencia con un admirador.

Este fue el rostro de la famosa tras escuchar cómo canta su fan. (Foto: TikTok @gerudito)

Tiktoker Gerudito hace "whistle note" y deja sin palabras a Ariana Grande

El video del tiktoker Gerudito fue tomado durante la alfombra amarilla, donde estuvo en primera fila, allí le preguntó a Ariana Grande si podría juzgar su whistle note, a lo que la intérprete accedió sin saber que quedaría impactada. Pues de pronto el creador hizo un tono suave que incrementó hasta un fuerte grito que incluso llamó la atención de algunas de las personas que estaban detrás de la actriz.

Luego de su demostración le preguntó, "¿estuvo bien?", y la cantante se limitó a decir, "me gustó", antes que el tiktoker la invitara a una colaboración que la protagonista de "Wiked" agradeció no sin antes lanzar el comentario con el que tanto ella como el influencer se hicieron virales: "gracias por compartir tu don con el mundo", le dijo. El mensaje despertó las risas en Gerudito y del Internet entero.

"No quiero presumir, pero @arianagrande y yo estamos a punto de colaborar", escribió para acompañar su video viral. Como era de esperarse, el humor con el que Ariana Grande contestó se replicó a los internautas, quienes añadieron comentarios como: "Sentí muchas vibras de Cat con la reacción de Ariana", "el sarcasmo de Ari", "no entiendo cómo no se río", "ella no va a decirle que canta mal", "solo una cosa tenías que hacer y lo hiciste perfecto", "bien llevada le decía que gracias", "pro su seriedad casi le creo su sarcasmo" y "ella: así es, qué hermosa interpretación, esperemos que no se vuelva a repetir".

