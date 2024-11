El padre Reyes es el sacerdote viral en TikTok por tocar la batería en un conjunto norteño

Además de su labor en la iglesia también es músico FB/ParroquiaDeSantaritaDeCasia

A través de TikTok y otras redes sociales se han dado a conocer millones de historias de personas que disfrutan de su trabajo y de sus pasatiempos favoritos, tal y como ahora sucede con el Padre Reyes, el sacerdote católico de la Diócesis de Zacatecas, quien además de ejercer su labor en la iglesia también es baterista.

El Padre Reyes de dedica el sitio en donde aparece como @chinonis a mostrar cómo es su vida como uno de los sacerdotes católicos de la Diócesis de Zacatecas y también da a conocer temas relacionados con su fe, pero eso no es todo ya que los videos que más han llamado la atención son en donde toca la batería junto a un grupo norteño.

Algunos de los proyectos que se pueden ver en la cuenta en Internet es cuando el Padre Reyes toca junto al Conjunto Legendario y los acompaña con la batería en las canciones “El perro ovejero” y “La loba del mal”, actividad que domina a la perfección y que parece disfrutar.

Claro está que los comentarios no se han hecho esperar, la mayoría aplaude el gran talento musical que tiene el Padre Reyes e incluso hay usuarios que resaltan la realidad que proyecta con los videos, mientras no falta quien hace notar que no están de acuerdo con lo que sucede.

El Padre Reyes, es sacerdote católico de la Diócesis de Zacatecas. Captura de pantalla TikTok/chinonis

¿Los sacerdotes pueden ser músicos?

Los sacerdotes también se pueden desempeñar como músicos, algunos optan por hacer música sacra, es decir que está dedicada a la religión, aunque cabe puntualizar que cada vez es más abierta la posibilidad de llevar a cabo otro tipo de expresiones, tal y como lo dice el Padre Reyes en una de sus respuestas en donde lo cuestionan sobre su actividad como baterista.

Hay una carta reciente del Santo Padre Francisco sobre el papel de la literatura en la cual incita a leer lo mismo se puede decir de las artes: música, pintura, arquitectura, danza… expresión del alma

El Padre Reyes disfruta de su trabajo en la música. Captura de pantalla TikTok/chinonis

¿Los sacerdotes pueden trabajar y recibir un sueldo?

Según la página en Internet “vault.com”, un sacerdote católico puede desempeñar trabajos en servicios sociales, pueden ser prisiones u hospitales, mientras que a lo que corresponde al salario, se sabe que no es una cantidad alta por parte de la parroquia u otra institución a la que sirven.

Aunque cabe recordar que los sacerdotes en muchos lugares reciben alojamiento, comida, por lo que su salario lo utilizan para cosas personales, claro está que esto es diferente dependiendo de la iglesia a la que pertenecen y en la que comparten su fe católica.

El Padre Reyes comparte su trabajo en la iglesia. Captura de pantalla FB/ParroquiaDeSantaritaDeCasia

Sigue leyendo:

Niño se hace viral por su fiesta de cumpleaños con fiesta temática del Banco Azteca, ¡festejo épico!: VIDEO