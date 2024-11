¿Qué significa en TikTok la frase "la lámpara se ve rara"? Conoce todo sobre la nueva tendencia

TikTok se ha vuelto un enigma para muchas personas durante los últimos días. Las tendencias han comenzado a mostrar relatos de personas que agregan la frase "pero la lámpara se ve rara" en sus videos donde normalmente cuentan una historia cotidiana que termina en una superación personal después de la tragedia.

Muchas personas están bastante desconectadas de todos estos términos, pues cada día salen trends novedosos que requieren de un basto conocimiento de la historia de la internet para estar dentro de ella sin miedo a equivocarnos. En esta ocasión, la teoría de la lámpara ha llegado bastante lejos.

La teoría de la lámpara, ¿qué es?

La teoría de la lámpara que muchos usuarios han estado manejando como "la lámpara se ve rara", indicaría que probablemente están viviendo una vida de ensueño, con todo lo que siempre planearon o soñaron. Por ejemplo, un trabajo de envidia donde ganan bien, una familia hermosa, o cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir.

Sin embargo, hay un elemento que no encaja del todo en estas vidas. En este caso es una lámpara que podría verse extraña, que cambia de forma, que no es adecuada dentro de la decoración, que es muy grande o muy pequeña, no importa el defecto, la cosa es que no encaja.

Crédito: TikTok

Ahora bien, esto significaría que hay algo malo con la vida que están viviendo o que están mostrando. Ya sea que se trata de una mentira, de un sueño, de una construcción social o simplemente todo ese encanto se terminó de pronto, regresando todo a la realidad en la que un día vivieron.

Así, frases como "todo estaba pasando como lo planeamos, teníamos una casa, una vida hermosa, hijos en escuelas privadas y nuestras familias se amaban, pero la lámpara todavía se ve rara", podría significar que detrás de esa vida perfecta, uno de los estaba viviendo otra muy diferente que no se amoldaba al amor.

Dónde surgió la teoría de la lámpara

Esta teoría viene de un comentario que sucedió hace muchos años en la red social Reddit. Un usuario aseguró que su historia era bastante perturbadora, pues un día de universidad fue golpeado por un jugador de futbol americano y terminó en el piso, desmayado. Al momento en que se despertó, su vida era una completamente diferente.

Conoció a una mujer linda y de gran personalidad, muy amable. Él poco a poco fue accediendo al trabajo de sus sueños y llegó a puestos muy altos donde ganaba una gran cantidad de dinero, su esposa no tenía que trabajar, solo era ama de casa y se dedicaba a sus hijos, al hogar, etcétera. Habían pasado 10 años desde el accidente.

Conoce todo sobre el nuevo trend. Crédito: TikTok

Un buen día se dio cuenta de que no estaba bien algo con una lámpara en su habitación. No pudo describirlo realmente, pero dijo que se veía rara, que no tenía sentido la forma en que se exponía a los demás. Estuvo más de tres días viendo a la lámpara, en algún punto dejó de comer y de dormir. Se dio cuenta de que los últimos 10 años habían sido irreales, un sueño.

De pronto despertó, y estaba en el lugar donde fue golpeado, sin dientes, lo llevaron al hospital y la vida regresó a donde estaba 10 años atrás. No había trabajo, casa, familia, su esposa nunca regresó. Jamás conoció a una mujer parecida, ni siquiera en sueños la volvió a ver, pero asegura de pronto ver a su hijo de reojo. Luego de ello, entró en una profunda depresión, pero estaba buscando ayuda.

