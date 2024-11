La ciencia afirma cuál es el hermano más inteligente, según el orden de nacimiento

Seguramente en muchas familias ha surgido la consulta acerca del lugar de nacimiento de cada uno de sus integrantes afecta la inteligencia y personalidad de los niños. Vale señalar que en 1927, el médico y psicólogo austriaco Alfred Adler teorizó que el orden de nacimiento afectaba enormemente la personalidad, puesto que los padres trataban a los niños de manera diferente según fueran mayores o menores.También creía que los padres que comparaban a unos hermanos con otros creaban una sensación de inferioridad.

¿Qué hermano es el más inteligente?

Se realizó un estudio por dos psicólogos de la Universidad de Illinois en 2014. Tras analizar la conducta, situación y respuestas de 377.000 estudiantes, vieron que pese a que estadísticamente sí había una diferencia en el coeficiente intelectual de los primogénitos respecto a otros hermanos "esta diferencia es tan pequeña que no tiene relevancia", ni científica ni en la vida real. Los investigadores añaden que muchas veces las explicaciones de los padres pueden provocar confusión y pueden haber tergiversado estudios previos. "La conclusión es que el orden de nacimiento no debería influir en la crianza de los hijos, porque no afecta significativamente ni en la personalidad ni en el coeficiente intelectual".

Conoce quién es más inteligente de los hermanos, según el orden de nacimiento. Fuente: Pinterest

Cabe destacar que la inteligencia puede ser influenciada por una variedad de cuestiones. Entre las que se pueden mencionar a la genética, el entorno familiar, la educación y las experiencias de vida. Por lo tanto, aunque estos estudios señalan una posible asociación entre el orden de nacimiento y el CI, no se puede generalizar esta conclusión y decir que los hermanos mayores son siempre los más inteligentes.

Lo que se puede destacar son características diferentes entre los hijos según su posición en la familia. Por ejemplo, se cree que el primogénito es el más inteligente, responsable y extrovertido. Aunque también puede ser mandón, ambicioso y controlador debido a la atención temprana de los padres y la responsabilidad que se le dio de cuidar a los menores. El hermano del medio suele ser el que concilia, es pacífico y colaborador, pues ha desarrollado habilidades negociadoras para acoplarse a lo que quizás el niño mayor ya se ha llevado en la familia.

Conoce algunas características según el orden de nacimiento de los hermanos. Fuente: Pinterest

El hermano menor, suele ser el más mimado, egocéntrico, manipulador, encantador y divertido. Se cree que es porque debe hacer más esfuerzo para llamar la atención, mantener su independencia y parecer diferente de sus hermanos. En cuanto a los hijos únicos, suelen adoptar las características de personalidad de un hijo mayor o menor.