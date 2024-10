Hello Kitty Café Pop-up Store: dónde es, fechas y horarios para visitar esta experiencia de tiempo LIMITADO

La fiebre por Hello Kitty se mantiene latente en la Ciudad de México, pues recientemente fue inaugurada una nueva cafetería temática del famoso personaje con motivo de la celebración de su 50 aniversario, se trata de la Hello Kitty Café Pop-up Store misma que esta ubicada dentro en Plaza Satélite, en la terraza del tercer piso y que estará disponible solo por tiempo limitado.

Dicho establecimiento se ha vuelto tendencia en las redes tanto por los deliciosos platillos que ofrece, así como por su bonita estética en la que predominan tonos rosados que te transportan al mágico mundo de Hello Kitty y sus amigos, siendo un lugar perfecto para tomarte las selfies más aesthetic y kawaii.

Podrás encontrar comida temática de Hello Kitty y sus amigos

Foto: TikTok @elpalaciodehierro

¿Qué venden en la Hello Kitty Café Pop-up Store Satélite?

En la Hello Kitty Café Pop-up Store podrás encontrar una gran variedad de alimentos y bebidas como galletas, cupcakes, pasteles, croissants matcha lattes, gaseosas, limonadas, sodas italianas y más creaciones gastronómicas inspiradas en los personajes más famosos de esta popular franquicia creada por la compañía japonesa Sanrio.

Sin embargo, no solo cuentan con la venta de comida, si no que también cuentan con una tienda de souvenirs, en donde podrás adquirir diversos objetos originales de Hello Kitty como gafas de sol, peluches, pines, stickers, prendas, y hasta figuras de colección exclusivas.

¿Cuánto tiempo estará abierta la Hello Kitty Café Pop-up Store Satélite?

La Hello Kitty Café Pop-up Store Satélite estará abierta al público por tiempo limitado, ya que es una experiencia especial por el 50 aniversario del personaje, misma que abrió sus puertas en el mes de septiembre y estará disponible únicamente hasta el 31 de diciembre del 2024, por lo que te recomendamos darte prisa si tienes la intensión de ir para no perderte de este evento irrepetible.

La cafetería temática de Hello Kitty abre todos los días de la semana, con un horario de 9:00 de la mañana hasta las 21:00 horas de la noche del lunes al miércoles, los jueves cierra a las 22 horas, los viernes y sábados hasta las 22:30 horas y los domingos a las 21:30 horas.

