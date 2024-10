Turista francesa se queja de la falta de oxígeno en la CDMX: "No tengo aire"

Cuartoscuro

Una turista francesa se volvió tendencia en redes sociales luego de que afirmara que le falta el oxígeno en la Ciudad de México y pidiera recomendaciones a los cibernautas así como una posible explicación para saber si era la única a la que le pasaba.

“Chicos algo que me sorprende mucho de la Ciudad de México es la falta de oxígeno no sé si soy la única pero actualmente no tengo aire, no sé qué está pasando”, relató la turista francesa.