¿Qué es el robocalling y cómo puedes evitar caer en la nueva estafa telefónica?

El robocalling es una técnica que te llaman, no responden y cuelgan. De este modo, se ha convertido en una nueva estafa a través de llamados al teléfono que puede dejarte vacía la cuenta bancaria. Los delincuentes buscan llegar a tus datos personales o a tu dinero para quedárselo con esta modalidad delictiva.

El robocalling es una técnica de estafa en la que los delincuentes llaman al teléfono de las víctimas, permanecen en silencio y luego cuelgan. De ese modo, verifican que el número está activo para luego incorporarlo en una base de datos para futuras campañas de fraude. Luego realizan nuevas llamadas en las que se hacen pasar por empresas legítimas y afirman que la víctima ganó un premio o tiene una compra pendiente, con el fin de obtener datos personales o financieros para vaciar la cuenta bancaria.

Evita caer en el robocalling y no aitendas llamadas de números desconocidos.

Consejos para evitar esta estafa

A continuación te revelamos cómo es el robocalling y evitar que te roben tus datos para un fraude bancario. En primer lugar, no respondas a llamadas sospechosas o de números desconocidos. Es conveniente, utilizar aplicaciones que las bloqueen. Lo más importante, si atendiste, no proporcionar información personal a fuentes no confiables.

Es importante mencionar que los delincuentes llaman al teléfono de la víctima y permanecen en silencio durante unos segundos. Luego cuelgan y de ese modo, verifican que el número está activo y funcional. De ese modo, obtienen sumar ese número a la base de datos para futuros intentos de fraude. Posteriormente, vuelven a llamar mencionando a alguna empresa conocida y le informan al estafado que recibió un premio o tiene una compra pendiente.

De ese modo, convencen a los incautos que proporcionen información personal y de ese modo, acceden a su cuenta bancaria y cometen fraudes. Evita el robocalling y una de las formas es usar las opciones del dispositivo móvil, ya que los sistemas operativos ofrecen esta posibilidad sin necesidad de descargar aplicaciones externas. Para ello debes ubicar la configuración, donde encontrarás el apartado de bloquear, filtrar o silenciar los números que no tengas registrados en tu móvil.