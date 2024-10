Netflix tiene el K-Drama que te romperá el corazón con su historia cruel y realista

Netflix se ha convertido en una de las plataformas más importantes cuando se trata de K-Dramas, pues cuenta con uno de los catálogos más amplios de todo internet. De hecho, puedes encontrar producciones originales, así como clásicos y novedades, por lo que eres un amante de los dramas coreanos seguramente aquí hallarás lo que buscas.

Aunque los doramas de comedia romántica suelen ser los más populares de la plataforma de streaming, algunos prefieren ver historias más realistas como la de "Misaeng", una serie que se estrenó en el 2014, pero hasta la fecha sigue siendo una de las favoritas.

Pese a que este tiene toques divertidos, este dorama disponible en Netflix está más enfocado en mostrar la realidad de muchas personas que no lograr cumplir sus sueños y tienen que resignarse a trabajar en alguna empresa para poder sobrevivir. Sin embargo, esto no será fácil, ya que tendrá muchos enemigos en el camino.

Este K-Drama se estrenó en el 2014 y ha sido elogiado por su realismo y profundidad emocional. (Créditos: Netflix)

¿De qué trata el K-Drama que te romperá el corazón con su historia cruel y realista?

"Misaeng", también conocido como "Vida incompleta", es un K-Drama que se adentra en la vida de un grupo de empleados de oficina explorando temas como la ambición, la desilusión y la lucha por encontrar un propósito en un mundo laboral, el cual es sumamente competitivo en Corea del Sur.

La historia gira en torno a Jang Geu-rae (Im Si Wan), un joven que ha pasado gran parte de su vida como jugador de Go, un juego de estrategia, pero que se enfrenta a la realidad de no poder cumplir su sueño de convertirse en profesional. Al final, termina trabajando en una empresa llamada One International, donde pasa de ser un inexperto a un empleado más competente.

Además, este dorama, el cual está disponible en Netflix o YouTube, presenta diversos personajes, cada uno con sus propias luchas y aspiraciones. Desde compañeros de trabajo que lidian con la presión del éxito hasta jefes que representan diferentes estilos de liderazgo.

El dorama está protagonizado por Im Si Wan. (Créditos: Netflix)

Por si fuera poco, esta serie coreana ha sido elogiada por su realismo y profundidad emocional, ya que la historia ha logrado resonar con muchos espectadores que han experimentado situaciones similares en sus propias vidas. De hecho, ha sido bien criticado y es uno de los más recomendados en su género.

¿Qué más debo saber sobre "Vida incompleta" o "Misaeng"?

Género: Drama, Comedia, Romance, Negocios

Episodios: 20

Banda sonora: Misaeng OST

Director: Kim Won Suk

Guionista: Jung Yoon Jung

Compañía productora: tvN

