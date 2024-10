Eclipse solar anular: sigue EN VIVO la trayectoria del "anillo de fuego" en México HOY 2 de octubre

El 2024 nos ha dejado los cielos más hermosos con las lluvias de estrellas, la alineación de la Luna con Saturno, el eclipse total de sol del pasado mes de abril y ahora un nuevo eclipse solar anular que está ocurriendo en estos momentos. Este 2 de octubre México, Argentina y Perú, así como otros países de Sudamérica serán testigos de este nuevo fenómeno astronómico en el que a diferencia de hace unos meses, sólo tendremos una parte cubierta del Sol, por lo que se hará presente el famoso "anillo de fuego".

Si no te quieres perder este eclipse solar anular pero no puedes salir a verlo directamente reflejado en el cielo, ya sea porque estés en el trabajo, la escuela o en una región del país en el que no se verá este suceso, te invitamos a seguir nuestra transmisión en vivo con todos los detalles. No te pierdas lo que para muchos amantes de la astronomía es algo que no se ve todos los días.

Además del minuto a minuto recordándote la posición del Sol y de la Luna, así como el punto máximo de visibilidad en el que se podrá apreciar el famoso "anillo de fuego", te compartimos las mejores imágenes del satélite y estrella presentes en nuestro sistema solar y cómo lo viven con emoción miles de personas en las calles.

¿Se verá en tu ciudad?(Foto: Freepik)

¿Cuándo y dónde ver el eclipse Anillo de Fuego?

El eclipse "anillo de fuego" ocurrirá este miércoles 2 de octubre y será visible en países como México, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador y Uruguay; sin embargo, debes saber que nuestro país no tendrá las mejores vistas, mismas que se concentrarán en los territorios chilenos y argentinos. El evento lo puedes ver desde las calles si estás en una zona privilegiada, o bien, por Internet donde se mostrarán las tomas en vivo sobre la trayectoria que sigue el eclipse anular.

Los mexicanos podrán disfrutar este fenómeno natural desde las 10:56 horas, en especial para los habitantes de Baja California Sur, pero también en Colima será visible; de ahí continuará con su recorrido hacia el sur de la tierra para terminar con su punto máximo en Argentina y Chile.

¿Dónde ver EN VIVO el eclipse solar anular del 2 de octubre?

Los planetarios o espacios con el cielo despejado y con un filtro protector para los ojos para evitar daños en tu vista; sin embargo, si en tu ciudad el eclipse no será visible puedes seguir las transmisiones en vivo para que no te pierdas ningún detalle y aprecies el brillante anillo de fuego. En esta ocasión el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) de Las Condes, Santiago, Chile, realizará una emisión en vivo gratuita que puedes seguir desde tu computadora o celular. ¡No te la pierdas!

