Derecho y Economía: el futuro rol del Poder Judicial de la Federación en el acceso a la justicia

Por Mtro. José Antonio Salazar Andreu*

El Poder Judicial de la Federación (PJF) ha estado en el ojo del huracán desde hace unos meses por el conflicto que genera, en la forma, la manera de seleccionar a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN), pero en el fondo, el rol que debe tener en la impartición de justicia, dadas las grandes carencias que existen debido a la impunidad, así como en la separación de poderes y el control de los mismos.**

Sin embargo, garantizar y facilitar el acceso a la justicia, en este caso del fuero federal, a las y los ciudadanos de nuestro país es una acción que con total certeza sería aprobado por todos los actores involucrados en el conflicto. También es un buen punto de partida para analizar, a través de evidencia y datos, la utilidad e importancia que tiene el quehacer del PJF en la vida y bienestar de los ciudadanos.

Si los ciudadanos pueden tener acceso a la justicia federal a través de medios electrónicos mejora su bienestar debido a que se reducen los costos (en tiempo y dinero) y se facilita el que reciban justicia pronta y expedita. No obstante, no es suficiente el hecho de que el PJF cuente un portal de servicios en línea (PSL) para atender la demanda de servicios jurídicos requeridos por la ciudadanía de manera remota si los potenciales usuarios no utilizan el juicio en línea. En el caso de México, es posible presentar demandas electrónicamente ante órganos jurisdiccionales federales desde cualquier parte del mundo que tenga conectividad a internet.

A continuación se muestra cómo se intensificó el uso de demandas electrónicas (gestionadas a través del PSL): en 2019 el total de demandas eran 1,933, 331, de las cuales solamente 33,028 eran electrónicas. Para 2023 las demandas totales eran 2,105,198, de las cuales 309,082 eran electrónicas. En la siguiente gráfica se muestra el impresionante crecimiento de las demandas electrónicas, que si bien tuvieron un importante impulso por la pandemia del COVID 19, que cerró los juzgados, cuando se volvieron a abrir no solo no se redujeron, sino que se incrementaron, en otras palabras, las demandas electrónicas llegaron para quedarse.

Evolución del uso de demandas electrónicas en el Poder Judicial de la Federación entre 2019 y 2023, destacando el aumento significativo durante la pandemia y su permanencia.

Debe destacarse que en 2019 solo dos de cada 100 demandas se gestionaban de manera electrónica y para 2023, 1 de cada 7 se gestionan así. Sin embargo, hay mucha disparidad en la intensidad en el uso de las demandas remotas según la entidad federativa: Tenemos el caso de Quintana Roo, entidad en la cual casi 3 de cada 10 demandas son electrónicas, mientras que en Coahuila ni siquiera una de cada 10 son remotas.

Para la explicación de las diferentes intensidades de uso en cada entidad federativa se utilizó un modelo matemático que relaciona el número de demandas electrónicas (tanto como % del total como por cada 100,000 habitantes) con el tamaño y la productividad promedio de los prestadores de servicios jurídicos que existen en cada entidad y los resultados confirman la alta correlación entre estas dos variables: en promedio, a mayor tamaño y productividad de los prestadores de servicios jurídicos, más intensivo es el uso de demandas electrónicas.

Por lo tanto, para garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia a través de medios remotos no solo es necesario la PSL sino contar con despachos o abogados con un nivel de productividad tal que les permita el uso de herramientas remotas así como el deseo de utilizarlas para obtener, para ellos y sus clientes, reducciones en costos de traslado, archivo y notificación. La tendencia indica que aumenta más rápido el uso de las demandas electrónicas, aún no sabemos si se llegará pronto al uso mayoritario de este medio o si habrá un estancamiento.

Esta investigación debe ser un punto de partida para futuros análisis, acerca de las materias en las que más se utiliza el juicio en línea (fiscal, laboral, penal, por ejemplo) y, en especial, la disponibilidad y calidad de las plataformas que ofrecen los poderes judiciales locales, pues por la magnitud de asuntos del fuero común, pueden ser más importantes que lo que realiza el PJF.

Finalmente, se debe destacar que la investigación interdisciplinaria tiene muchas ventajas y más si se trata de las ciencias jurídicas y la economía, disciplinas hermanas que estudian desde diversos ángulos y con diferentes metodologías la conducta humana. Quiero agradecer a la Dra. Clara Luz Álvarez González de Castilla y al Dr. José María Soberanes Díez por sus enseñanzas y el conocimiento que me compartieron.

*José Antonio Salazar Andreu es Secretario Académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Ha sido galardonado con el primer lugar en los siguientes certámenes: Premio de Administración Pública del Estado de Puebla, 1995; Premio Nacional de Administración Pública (INAP), 2003 y Premio Nacional de Economía (Colegio Nacional de Economistas), 2004.

**Artículo elaborado con base en ÁLVAREZ, Clara-Luz; SOBERANES-DÍEZ, José-María; SALAZAR-ANDREU, José-Antonio(2024). «Acceso a la justicia a través de demandas electrónicas en México». IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, núm. 41. UOC. [Fecha de consulta: 14/10/24]. DOI: http://dx.doi.org/10.7238/idp.v0i41.429783

