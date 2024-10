¿Qué está pasando entre Auronplay y Gemita? Las fuertes declaraciones que lanzaron tras su ruptura

Las redes sociales y el mundo del internet no dejan de hablar de lo ocurrido entre Auronplay y Gemita. En esta ocasión vamos a recordar todo lo que está pasando entre dos de los creadores de contenido más importantes de habla hispana. Ahora es momento de entender por qué el español explotó en contra de su expareja en uno de sus directos por una broma de mal gusto recordando una infidelidad.

Lo primero que se tiene que dejar claro es que Gemita y Auronplay tuvieron un romance corto, pero parece que bastante intenso. El motivo por el que habría terminado su relación estuvo relacionado con especulaciones de una infidelidad por parte de la que fuera presidenta de Porcinas, equipo de la Queens League, en el primer año de la liga. Mejor vamos a ver qué es lo que está ocurriendo entre los streamers en este fin de semana.

La pelea en redes sociales entre los creadores de contenido comenzó el pasado 10 de octubre cuando Gemita realizó un directo en Twitch donde soltó una broma de mal gusto. La influencer se burló sobre la infidelidad por la que habría terminado su relación con Auronplay. Se tiene que mencionar que la streamer expresó todo entre carcajadas, por lo que se dejaba claro que era una broma. Su expareja no lo tomó a bien y decidió explotar unos días después en otro directo.

"Ayer no pude hacer stream porque estaba muy ocupada siendo infiel (...) Mi psicóloga me dice que me una al meme", expresó Gemita.