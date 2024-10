¿Qué significa el portal 10/10? Así puedes usar la canela en este mágico ritual para bañarte de abundancia

Este jueves 10 de octubre no es un día cualquiera, sino una fecha especial en la que un nuevo portal energético se abre a nuestro favor y que podemos utilizar para manifestar y atraer a nuestras vidas todo aquello que anhelamos, por ejemplo, la abundancia, la fortuna, la salud o el amor. Quienes conocen sobre la magina de estos portales que se abren ocasionalmente, sabrán mejor que nadie que los resultados están asegurados casi al 100 por ciento; sin embargo, para que notemos eso que deseamos tener es importante saber pedir al universo lo que necesitamos.

Ante ello hoy queremos enseñarte un efectivo ritual de magia blanca con el que en este portal 10/10 podrás llenarte de buena suerte y fortuna, así que no dudes en atraer la abundancia a tu vida de la forma en la que lo desees, es decir, desde el amor, lo financiero o la salud. Para realizar este ritual sólo necesitas un poco de canela, tener claro qué es lo que le hace falta a tu vida y que quieres materializar y finalmente confiar en que el destino te lo cumplirá.

Es importante que tomes en cuenta que este ritual sólo lo podrás realizar este jueves 10 de octubre, es decir el 10/10 que numerológicamente tiene un importante significado y que en lo espiritual podrás conectar energéticamente con el portal que estará abierto todo este día. ¿Te animas a realizarlo?, aquí te compartimos todos los detalles para que lo logres.

Recuerda que no solo tienes que realizar el ritual por hacerlo, sino confiar en los resultados que habrán. Por otro lado, la manifestación te compañera todo el mes, tal y como ha ocurrido el resto del año con los portales energéticos que se abren cuando coincide el número del día con el del mes. Este 2024 todavía nos restan dos fechas que podemos aprovechar e incluso influenciar hacia el 2025, es decir, el 11/11 (11 de noviembre) y el 12/12 (12 de diciembre).

Si este 2024 no ha sido el mejor año para ti, el portal del 10/10 llegó para cambiarte el panorama y no sólo al ayudarte con el fin de año, sino también con las proyecciones hacia el 2024. Es por ello que hoy te compartimos el ritual de la canela de Roberto Runas que sí o sí debes de realizar para asegurar el éxito en esta temporada. Realizarlo es mucho más fácil de lo que te imaginas y lo único que necesitas es este ingrediente de cocina. ¿Lo pones a prueba?

Este jueves 10 de octubre por la mañana o en cualquier momento libre que tengas del día toma un poco de canela en polvo, lo necesario será lo que alcancen a tomar tus dedos pulgar, índice y medio. El paso siguiente es comenzar a espolvorear el ingrediente arriba de tu cabeza, como si quisieras bañar tu coronilla.

De acuerdo con Roberto Runas, para llamar a la abundancia no solo tienes que usar la canela, sino que mientras la echas en tu cabeza tienes que manifestar, pues esto es lo que te permitirá atraer a tu vida todo lo que deseas, anhelas o necesitas. Si bien esto es suficiente para conseguir que la magia del ritual se convierta en algo verdadero, también puedes agregar chasquidos con tus dedos mientras manifiestas, pues sin duda esto terminará de ayudarte a conectar con el portal energético.

"No olvides aclararle al universo lo que realmente quieres que llegue a tu vida, lo que consideras que es tuyo y que ya es momento que llegue. Porque si no lo haces, el universo puede darte abundancia, pero no sabemos de qué. Podrías tener abundantes problemas, abundancia de gente envidiosa", detalló el experto.