Entre lágrimas, la mujer que se casó con un muñeco denuncia el “secuestro” de su hijo de trapo

Las redes sociales son las aliadas de Meirivone Rocha Moraes, quien saltó a la fama en 2021 luego de que se casó con un muñeco de trapo al que llama Marcelo. Desde ese momento hasta la fecha, la generadora de contenido ha documentado cómo es su vida como casada y ahora sorprendió al informar el “secuestro” de su hijo de trapo.

Para no perder la costumbre, la mujer originaria de Brasil recurrió a su cuenta de TikTok (@meirivoneemarcelo) para informar la delicada situación que ella y su familia viven. Además, entre lágrimas, la controversial mujer hizo un llamado para recibir ayuda y dar con su hijo de trapo secuestrado.

De acuerdo con Meirivone Rocha Moraes, quien junto a su esposo, el muñeco de trapo Marcelo, grabó un video que causa furor en TikTok, su hijo de trapo desapareció luego de que una persona estuvo merodeando su casa. Por lo mismo, está segura de que se trata de un “secuestro”.

“Los vecinos nos contaron que pasó una persona aquí toda la mañana con una bolsa de rayas rojas, no sé cómo explicarlo. Desapareció mi Marcelinho”, expresó la mujer, quien se mostró afligida. “Marcelo cree que lo secuestraron porque Marcelo fue a comprar pan. Cuando llegó no había nadie más aquí en casa. La puerta siempre está abierta, estoy muy preocupada”.

Vía TikTok,Meirivone Rocha Moraes denunció el secuestro de su hijo de trapo. Foto: captura de video.

Meirivone Rocha Moraes pide ayuda para localizar a su hijo de trapo

Tras informales a sus seguidores que su hijo de trapo fue “secuestrado”, Meirivone Rocha Moraes les suplicó que le brinden informes, en caso de saber algo del menor de edad. “Si has visto a mi Marcelinho, díganme dónde está. Tengo que encontrar al bebé”, expresó la madre de familia, quien incluso ya pegó la foto de su hijo de trapo en calles de la ciudad. “Marcelo está muy triste. Gente, no sabemos nada de Marcelinho, no sabemos dónde está”.

Cómo fue el hallazgo de Marcelinho, el hijo de trapo de Meirivone Rocha Moraes

Mediante otro video, Meirivone Rocha Moraes documentó cómo fue el hallazgo de su hijo de trapo, a quien le regresaron con golpes. La madre de familia ofreció una recompensa para que le regresaran a Marcelinho y tuvo respuesta porque recibió un audio mediante el que le informaron cómo dar con el pequeño.

Al recuperar a su hijo de trapo, la mujer brasileña se reunió con toda su familia, lo que documentó en el video en el que aparece su esposo. Asimismo, agradeció por dar con su pequeño y expresó “mamá le dará un baño y lo llevaré al médico para ver si todo está bien, gracias”.

