Toma asiento antes de saber el motivo por el que los gatos amasan

Los gatos son una de las mascotas preferidas por las personas, ya que tienen una forma peculiar de comportarse. Son animales muy independientes y parte de su encanto es que resultan impredecibles. Vale señalar que no siempre actúan de la misma manera cuando están con sus dueños o con una persona que no conozcan.

Una de las actividades más curiosas que puede realizar tu gato, se lo conoce como “amasar”. Es un movimiento rítmico de las patas delanteras del animal que recuerda a los movimientos de cuando una persona amasa pan. Los felinos desde que son bebés, exactamente en el periodo neonatal justo después del nacimiento, empiezan a amasar. Es una conducta instintiva y es utilizada para estimular la producción de calostro o de leche en los pezones de su madre.

El movimiento de amasar puede indicar una situación de relajación y bienestar. Fuente: Pinterest

Razones de tu gato para “amasar” en su adultez

Los gatos tiene la conducta de amasar cuando son adultos en situaciones de gran relajación y bienestar, por lo general en momentos placenteros y confortables como cuando estaban a los cuidados de su mamá. Tu mascota disfruta de un óptimo bienestar físico y emocional.

En ocasiones los gatos amasan en el regazo de personas a los que les tienen cariño o también en solitario. Estos movimientos lo llevan a cabo cuando están encima de la cama, de una cobija, de la ropa o justo antes de acurrucarse para descansar. A veces puede estar acompañado por un ronroneo o con un gesto de relajación con los ojos semicerrados.

Suelen amasar junto con sus dueños para darle cariño.

Fuente: Pinterest

Suele ocurrir que hacen este movimiento encima de sus dueños y salen sus uñas retráctiles. Aunque no lo hacen con la intención de lastimar, en ocasiones puede suceder que tengan esa conducta. Es importante no apartarlos bruscamente, ya que pueden entender este gesto como un castigo y no volver a montarse en su regazo porque ya no será una zona confortable o segura para ellos.