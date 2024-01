Draft Liga MX 2024: Keylor Navas sería el reemplazo de Nahuel Guzmán en Tigres

Luego de que Tigres perdiera la última final del fútbol mexicano, frente al América por las expulsiones de Fulgencio y Nahuel Guzmán, los del norte estarían buscando un nuevo líder en la portería.

Por lo que no verían con malos ojos la llegada del portero tico Keylor Navas, quien no está teniendo actividad en su club actual, el Paris Saint Germain, pues Donarumma el portero titular, no lo ha dejado jugar ni un minuto.

¿Keylor Navas llegará a Tigres?

A pesar de que diversos rumores ven posible la llegada del portero costarricense en lugar del Patón Guzmán, se ve difícil porque el equipo felino tendrá que competir con el interés de un club inglés.

Pues según al medio inglés, Football Insider, el conjunto de Nottingham Forest volvería a pujar por una cesión del portero de 37 años de edad, con quien la temporada pasada vivió un nivel de ensueño.

Pues en 17 partidos recibió 32 goles y tuvo 2 porterías imbatidas, por lo que tal vez estaría pensando la posibilidad de regresar al equipo de la Premier League antes que la Liga MX

Por lo mientras, el portero suplente, sigue conquistando títulos con su actual equipo, el PSG, pues a pesar de no ser considerado, aún tiene sentido del humor para celebrar junto a sus compañeros.