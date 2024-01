¡Por berrinche! niña arruina la revelación de género de sus papás: VIDEO

¿Te imaginas organizar toda una fiesta para saber si tendrás una niña o un niño y que todo se salga de control? Seguramente esta es la peor pesadilla de muchos, pero fue la realidad de un matrimonio que en plena revelación de género arruinaron por completo la sorpresa y, lo peor, ¡se quedaron con la duda!

A través de redes sociales se ha hecho viral un video de menos de un minuto de duración que retrata a la perfección lo anterior y como era de esperarse, ha dividido las opiniones entre los internautas. ¿La razón?, que el accidente habría ocurrido por la madre que trató de reprender a su hija, quien momentos antes de tronar un globo del que saldría el color rosa o azul, había hecho un berrinche.

La cara de la madre ante el berrinche de su hija. (Foto: X @NoCapFights)

Sin embargo, la mujer no pensó que por tratar de calmar la rabieta de su niña, terminaría por dejar ir volando un globo con helio y que sería tronado para descubrir el género del bebé. Aunque muchos culparon a la menor por el momento, otros más reiteraron que fue culpa de los padre y que incluso no deberían tener otro hijo si no saben cómo actuar ante situaciones como un berrinche. ¿Tú, qué opinas?

VIDEO: niña hace berrinche en revelación de género y su mamá suelta el globo

En el video se aprecia el momento en el que la familia de tres se encuentra en el jardín de casa, mientras sus invitados se mantienen emocionados. Asimismo, la mamá le entrega a la niña un objeto puntiagudo con el cual debí romper el globo gigante con el que se sabría si tendría una hermanita o un hermanito, pero algo le impide tronarlo y desata la molestia de su madre.

Pues al negarse a ser la honrada en revelar el género del bebé, la mamá le quita el objeto y la menor comienza a gritar para hacer un berrinche y al ser ignorada termina por arrebatarle el producto a la mujer y lanzarlo al suelo. Después, la embarazada le da un manazo a su hijo sin darse cuenta que terminó por soltar el globo. El momento causó sorpresa entre los invitados y los internautas.

En las respuestas al video viral, del que se desconoce dónde fue grabado, se leen opiniones como: