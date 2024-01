Atlas vs Juárez: en qué canales y a qué hora se transmitirá el partido de la Liga MX Clausura 2024

El Torneo Clausura 2024 de la Liga MX continúa con sus alineaciones con tres partidos entre los que destaca el enfrentamiento de Atlas vs Juárez, quienes la tarde de este domingo 28 de enero se disputarán en un candente duelo para conseguir los tres puntos que los ayudarán a posicionarse en la tabla general. Y si como aficionado del fútbol no te quieres perder este encuentro, aquí te contamos a qué hora se realizará y en dónde ver.

¿A qué hora es el partido de Atlas vs Juárez?

El partido de Atlas vs Juárez iniciará en punto de las 19:00 horas de este domingo y la cita es en las instalaciones del Estadio Jalisco, la casa de los rojinegros, quienes abrirán las puertas a los bravos para el Torneo Clausura 2024. Sin embargo, los aficionados al deporte no sólo podrán disfrutar del encuentro desde el campo, ya que también habrá una transmisión en vivo para ver en cualquier lugar.

¿Dónde ver Atlas vs Juárez?

El juego de esta tarde sólo se podrá disfrutar vía on line, ya que la exclusiva de Atlas vs Juárez la tiene Izzi, así que sólo tienes que ingresar al sitio web en punto de las 19:00 horas para no perderte este esperado enfrentamiento. Además, quienes tienen suscripción a Vix Plus también tendrán el gusto de verlo desde la aplicación, ¡así que no te lo pierdas!