Las 5 taquerías más deliciosas en CDMX donde debes comer antes comenzar a ir al gimnasio

Tacos y más tacos, esta es la lista de las 5 mejores taquerías, para quitarte el antojo y no sentirte culpable antes de que te metas al Gym.

Eso sí, no nos hacemos responsables por la tremenda calidad de tacos, siéntete libre de comer más de 5, pues, después habrá que hacer dieta, recuerda que hay que cumplir esos propósitos.

El Turix

L anetrada de la Taqueria Turix/Créditos: Google Maps

Esta increíble taquería está en Emilio Castelar 212, Polanco, encontrarás de todo, tacos, tortas, panuchos y cochinita por kilo, por eso te recomendamos esta taquería que no te decepcionará, eso sí mucho ojo con la salsa dicen que está deliciosa, pero picante.

Tienen un horario de 11:30 am a 12 am, por lo que si quieres desayunar o comer para el bajón, esta es tu taquería ideal.

Taquería Orinoco

Orinoco en su entrada/Créditos: Google Maps

Esta increíble taquería está ubicada en Av. Yucatán 3, Hipódromo, Cuauhtémoc, CDMX, tiene un horario de 1?pm a 6 am, por lo que siempre tendrás tiempo para pasar al menos por una orden.

Puedes encontrar Tacos de trompo, de res y chicharrón prensado, son originarios de Monterrey, así que la calidad no está en duda.

El Huequito

El huequito taquería/Créditos: Google Maps

Aquí puedes encontrar tacos especializados de pastor gourmet, además de otras especialidades, está ubicada Ayuntamiento 21, colonia centro y tiene un horario de 9 a 9 por lo que así como tienda departamental te puedes echar unos tacos en horario laboral.

Siembra

Taquería Siembra/Créditos: Google Maps

Con un nombre particular e interesante, esta taquería te sorprenderá con su nivel de calidad y sabor, está ubicada en la Av. Isaac Newton 256 y lo mejor es que no solo encontrarás tacos, sino que hay una gran variedad de quesadillas a tu antojo.

Tienen un horario decente y puedes pasar a disfrutar también del aire libre, si quieres tacos este es tu lugar.

Los Rogacianos de la roma

Los Rogacianos Taqueria/Créditos: Google Maps

Un poco más callejeros, pero con clase de tacos, están ubicados en la Esquina Yucatán y Tonalá en la Roma Norte, abren de 7 am a 1 am, por lo que no hay pretextos si quieres pasar y echarte un taco, eso sí aprovecha que el miércoles son 2x1.