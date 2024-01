Cuidado masculino para la piel con los productos de Torongia Men

SÍ, NECESITAS UN JABÓN ESPECIAL

Utiliza un limpiador de base gel para mantener tu pH balanceado, así como la piel limpia y mate sin resecarla o dañarla como este de Torongia Men. Por otro lado, el cuero cabelludo también requiere de cuidados específicos para nutrir y prevenir la pérdida de cabello, usa un shampoo que limpie profundamente y fortalezca los folículos.

Torongia Men. Foto: Cortesía

LA CREMA PUEDE SER TU MEJOR ALIADA

Sabemos que muchos odian la sensación que estas dejan, pero el mantener la piel hidratada es vital para una piel saludable y joven. Los serums pueden ser una gran opción pues son mucho más ligeros y están cargados con ingredientes activos que mejoran la apariencia de la piel. También un contorno de ojos te ayudará a combatir signos de fatiga y ojeras.

Serum contorno. Foto: Cortesía

LA BARBA SIEMPRE DEBE ESTAR CUIDADA

Un buen look de barba no tiene huecos ni vellos enterrados, por lo que si tu crecimiento es irregular o padeces de esto, puedes usar un bálsamo para que se vea más llena y suave, que alivie la foliculitis y estimule el crecimiento del vello como este de Torongia Men que además hidrata, protege la piel sensible y engrosa el vello.

Para la barba. Foto: Cortesía

¿POR QUÉ SON LOS PRODUCTOS IDEALES?

Tu rutina completa la tiene Torongia Men con su línea especializada en la piel, cabello y barba de los hombres que está hecha de Dragon’s Blood (o sangre de Drago), el cual es un ingrediente ancestral que proviene del árbol Drago, y su uso por siglos ha sido en la medicina tradicional gracias a su poder antioxidante y revitalizante.

Shampoo para hombres. Foto: Cortesía

¿DÓNDE ENCONTRARLOS?

Hay un kit facial, capilar y para la barba, y cada uno contiene todos los productos que necesitas para una rutina sencilla y eficaz, libre de complicaciones, para una piel, pelo y barba saludables. Puedes encontrarlos en las tiendas Walmart a nivel nacional.

Loción para caballero. Foto: Cortesía

Por Redacción

Fotos: Cortesía

MAAZ