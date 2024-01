AMLO se pronuncia sobre apoyo de Ricardo Gallardo a Sheinbaum: “No estoy de acuerdo con esas expresiones”

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no está de acuerdo con las expresiones del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien este domingo externó su respaldo a Claudia Sheinbaum y afirmó que se arrasará en la elección del 2 de junio, “pero se emocionó”.

En las instalaciones de la base de la 17 Zona Militar, dijo que Gallardo se olvidó que “una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno”.

AMLO dijo que no está de acuerdo con sus expresiones. Foto: Especial

“Ayer voy a adelantar en un acto que tuvimos en San Luis Potosí, el gobernador expresó ahí su preferencia, yo no pude ahí replicar por razones obvias, se trata de una autoridad soberana, los gobernadores son los representantes de estados libres y soberanos y tenemos que respetarlos. Además iba a ser escandaloso, no estoy de acuerdo con esas expresiones, pero no pude ayer mismo manifestarlo.