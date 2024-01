AMLO afirma que este año no habrá aumento en el precio de la harina de maíz

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador anunció que este año el precio de la harina de maíz no incrementará, “el jueves, personalmente, el dueño, presidente del consejo de administración de la empresa Maseca, que es la principal distribuidora de harina de maíz de las tortillas, me dio a conocer que este año no va haber aumento en el precio de la harina de maíz, esa es una muy buena noticia, y agradecerle a Francisco González de Maseca por esta actitud solidaria".

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario detalló que con esto se está logrando destruir el mito de que si aumenta el salario mínimo, aumenta la inflación.

El mandatario dijo que con esto se está logrando destruir el mito de que si aumenta el salario mínimo, aumenta la inflación. Foto: Presidencia

Sigue leyendo:

AMLO se pronuncia sobre apoyo de Ricardo Gallardo a Sheinbaum: “No estoy de acuerdo con esas expresiones”

El gobernador de Querétaro y Conagua firman convenio para el abasto de agua

“Luego, entonces, no había que aumentar el salario y eso nos llevó a que México fuera uno de los países del mundo con los salarios más bajos para los trabajadores. Nosotros empezamos a quitar ese mito, desmitificar, se ha aumentado el salario como no sucedía en casi medio siglo y no hemos tenido problemas de inflación”, agregó.

Por último, López Obrador agradeció a las tiendas de autoservicio por mantener los precios de la canasta básica, la cual tiene de 800 pesos con un total de 24 productos, sin embargo, esta estaría costando más de mil 30 pesos si no se tenía el pacto para enfrentar la inflación.

“Agradezco a las tiendas de autoservicio, por mantener los precios de la canasta básica, 24 productos que se pactó para enfrentar la inflación, iban a costar esos 24 productos, mil treinta y nueve pesos. Y como estamos viendo hay competencia y ya el promedio está por debajo de ochocientos pesos la canasta de 24 productos. Y agradecerles a los de las tiendas de autoservicio y agradecerles también a Industriales”, concluyó.

BRC