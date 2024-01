El trucazo para viajar con menos dinero a Estados Unidos que pocos saben

Las personas que han viajado saben que recorrer el mundo con poco dinero puede ser complicado. Sin embargo, si lo planificas con tiempo podrás encontrar una manera accesible para viajar a ciudades como Nueva York, en Estados Unidos. Es una de las ciudades más icónicas del mundo, con lugares como la Estatua de la Libertad, el Central Park, Time Square y la Quinta Avenida, a la que se debe visitar alguna vez.

Vale destacar que Nueva York tiene la fama de ser una de los lugares más caros,con precios que resultan prohibitivos para muchos viajeros. El costo de alojamiento, comida, transporte y entradas a atractivos turísticos sobrepasa la de la mayoría de los destinos del mundo. Además, debes agregarle el seguro de asistencia al viajero, lo que incrementa considerablemente el viaje.

Los meses de invierno y en septiembre necesitas menos dinero para viajar a Nueva York.

Los meses ideales para viajar a Nueva York

Pasada la Navidad y Año Nuevo, los precios de vuelos y alojamiento empiezan a bajar en Nueva York, así como también la cantidad de gente en los principales destinos turísticos. Si lo que se busca es gastar menos dinero, el momento ideal es durante el primer trimestre y septiembre. Es decir, los meses de enero, febrero y marzo, época invernal y de bajas temperaturas y con disminución de precios.

Vale señalar que debes abrigarte muy bien si decides viajar a Nueva York en el primer trimestre del año. Ello no quita que puedas visitar algunas atracciones que son gratuitas. Entre ellas hay que mencionar el Puente de Brooklyn, Central Park, The Vessel, el ferry de Staten Island, Times Square, Little Island o el memorial 9/11.

El Central Park es un lugar que no debes dejar de visitar.

Evita viajar a Nueva York en los meses de verano, junio, julio y agosto ya que suele explotar de turistas y los precios se encarecen bastante. Hace mucho calor y la humedad es muy molesta para realizar grandes caminatas. Sin embargo, tiene algunas ventajas como que los días son más largos y el horario de las atracciones se amplía. Además, hay una gran oferta de actividades al aire libre. Sólo queda que prepares la maleta para partir a conocer la Gran Manzana con poco dinero.