La cura de caballo aplicada a la vida

Son sabios porque fueron creados por la experiencia acumulada de muchas personas. Reflejan enseñanzas transmitidas de generación en generación. Estas frases cortas y concisas resumen ideas y lecciones importantes que, a través de su brevedad, capturan la esencia de un consejo valioso.

Cada cultura tiene las suyas, por lo que nos dan identidad y sentido de pertenencia a la nuestra, reflejando los valores, las creencias y formas de vida de cada una. Pero aunque se originan en una, pueden ser aplicables universalmente, casi siempre, y en diferentes contextos y situaciones. No son una verdad absoluta, ni deben tomarse como tal, pero pueden ser una fuente de inspiración y reflexión para afrontar los desafíos de la vida.

Estaba comiendo con unos amigos estadounidenses que estaban un poco “crudos” después de una noche de saborear tequila mexicano, y a la hora de pedir las bebidas en el restaurante, uno le dijo que se pidiera una cerveza para bajar la resaca, a lo que ella le respondió: “hair of the dog” (pelo del perro), que viene siendo nuestro popular dicho: “cura del caballo”, lo que se refiere a la idea de que consumir una pequeña cantidad de la misma sustancia que nos causó el malestar puede aliviar los síntomas. No tiene ninguna base científica, ni es un remedio comprobado, pero… la sabiduría popular dice que sí sirve.

Y me quedé pensando en la gran joya que tiene como mensaje este dicho, como a veces lo mismo que te enfermó te puede curar en pequeñas cantidades, como el veneno mismo, como las vacunas, que para curar contienen el mismo virus dentro. ¿Será que lo que nos enferma nos puede curar tanto físicamente como emocionalmente?

Por otro lado, “cura de caballo” es un paralelismo a los sentimientos y puede ser una metáfora sobre cómo enfrentar los miedos, los retos y las emociones negativas. Al igual que sugiere el dicho, usar una pequeña cantidad de la sustancia que te enfermó para aliviarte , en la vida podría traducirse a enfrentar los retos y emociones de frente… O “agarrar el toro por los cuernos”. Directo y derecho, sin rodeos. Sin posponer las cosas.

Lo que te molesta, encararlo lo más pronto posible. La no-acción causa frustración. El no hacer nada da ansiedad. Si actúas aunque no salga el resultado que quieres da un sentimiento de satisfacción, de empoderamiento, de auto-confrontamiento, en el sentido de que aunque sea hiciste algo al respecto y como dice el dicho: “no hay peor lucha que la que no se hace”.

Algunos tips para vivir con la filosofía “cura de caballo”:

Aborda los problemas directamente y lo más pronto posible. No los postergues. Identifica la raíz del problema. Busca una solución. No te lamentes si cometes un error. Como dice el dicho: “de los errores se aprende”, utiliza esa experiencia para crecer. Toma acción. Lo peor que puedes hacer es quedarte sin hacer nada. Ser pasivo ante una situación no resuelve nada, sólo agranda los problemas. Sólo actuando se puede aliviar una situación. La actitud es todo. “Al mal tiempo, buena cara”. Una actitud positiva puede ayudarte a encontrar nuevas perspectivas y posibilidades.

Recaudemos toda esta sabiduría ancestral que tenemos y apliquémosla a nuestra vida, seguramente viviremos mucho mejor.

POR BRENDA JAET

MAAZ