José Ramones disfruta poder de la risa: "Tomemos la vida a la ligera"

De niño siempre supe que quería ser un comediante y un actor. Y por encajar socialmente, fui creando un personaje”, nos confesó sobre lo difícil que fue para el comediante mexicano mostrarse tal cual es y seguir sus sueños.

“Empecé a ver perfiles y carreras acorde a la sociedad, entonces mi esencia y mi autenticidad de esta persona cómica se fue perdiendo, esa chispa que de chiquito tenía. Y mucho tiempo después, hasta el 2022, me di cuenta de que no estaba disfrutando la vida”, aseguró José.

Quien trató de responder a preguntas como “¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué significa ser auténtico para ti? Y yo no sabía contestarlas. Me dediqué a encontrar ese propósito, y a través de mucha introspección, muchos libros, muchos psicólogos, entendí que yo había creado un personaje, para que navegara socialmente, que yo no era. Y por eso estaba cansado todo el tiempo”.

Al plantearse la pregunta de cuál sería su mejor versión no hubo duda alguna de que la respuesta era ser comediante.

“Al principio, dices, no, ¿qué van a decir de ti? Entonces, otra vez lo vuelves a esconder. Y ya cuando viste esa palabra que tanto tiempo escondías, te caza. Empecé a practicar ser un comediante y rescatar ese niño que tenía mucha luz, que se perdió en lo que hacía en mi trabajo, porque yo sí estudié Derecho. Y en vez de ser un personaje diferente con mi familia, amigos y en la sociedad, empecé a ser yo, esta persona comediante. No significa ser un payaso, significa alegrar un poquito los días de la gente”, nos confesó Ramones.

No fue nada sencillo enfrentarse al qué dirán, y para el actor y comediante lo más difícil fue.

“Creer que te va a rechazar tu círculo cercano, amigos, familia, pareja. El rechazo al qué dirán es lo más difícil de atreverte. Lo interesante es que cuando te atreves a ser tú, la vida premia a los valientes y depura los amigos que no eran para ti realmente y te premia con amigos nuevos y con círculos nuevos. A mí me daba mucho miedo, por ejemplo, la opinión de mis papás, y hoy en día son las personas que más me apoyan. Y me daba mucho miedo quedarme solo y sin amigos, y realmente sí me quedé sin muchos amigos de los que tenía, y hoy agradezco eso porque realmente no eran para mí. Me di cuenta de que no apoyan a la verdadera versión de mí, sino a la versión que yo creé para satisfacer a los demás”.

Su mejor consejo para atrevernos a dejar el miedo y perseguir nuestros sueños es intentarlo.

“Tenemos que voltear a ver qué nos da miedo. Normalmente nos asusta nuestro propio brillo, nuestra propia luz, nuestro propio éxito. Por ejemplo, yo no podía ver una película del éxito de una persona en un escenario. No podía. Yo mismo me decía, me da flojera, no es para mí, pero yo quería ser esa persona en ese escenario”, aseguró José.

Quien agregó que no cambiaría nada de su camino, “no haría nada distinto y no me arrepiento de nada. Creo que todo fue perfecto como es y sigue siendo perfecto con mis tropiezos y con mis victorias”.

Los estereotipos alrededor de la profesión de artista aún continúan.

“La sociedad piensa automáticamente que si eliges el camino del artista, te va a ir mal, porque es difícil. Lo más difícil es vencer tus miedos. Si no era para ti, no era para ti, pero lo intentaste y te liberaste de esa carga y esa espinita que tenías. Esta carrera es de ser más tú. Te reto a que seas más tú. Y si eres más tú, te va a ir bien. Porque conectas con tu verdadera esencia, con tu verdadero propósito”, aseveró Ramones para quitar estigmas.

Las redes sociales se han convertido en una gran plataforma para el entretenimiento y la comedia, a lo que José Ramones, quien tiene más de 700 mil seguidores en TikTok, nos comentó.

“Hoy en día las redes sociales son liberadoras, porque premian que seas cada vez más tú. Antes veíamos las redes sociales, y sigue pasando este fenómeno, pero era mucho ego. La foto perfecta, el viaje perfecto, la pareja perfecta, el coche perfecto, la vida perfecta. Y hoy, a la gente le gusta lo auténtico, lo imperfecto. Hoy en día creo que son liberadoras porque te orillan y te obligan a ser diferente”.

José inició con su primer video el 4 de julio de 2022, “cuando vas empezando, no sabes tu estilo. Y un amigo me dijo, tienes que subir 100 TikToks diarios durante 100 días para encontrar tu estilo. Al principio no sabía qué iba a grabar o qué iba a subir. Y te haces de la disciplina de escribir sketches o de escribir tu contenido, y fui perfeccionándolo. Empecé haciendo los videos de 'como cuando vas al súper, como cuando no encuentras estacionamiento', ‘tu amigo el abogado, tu amigo el…’. Y lo padre es que lo que más te gusta a ti, normalmente también es lo que más le gusta a la audiencia”.

Asimismo, en la actualidad podemos encontrar diversos formatos para ver estos videos de comedia que nos liberan del estrés del día a día con una carcajada.

“Creo que somos seres cambiantes. Las redes sociales y las plataformas de ver comedia siempre van cambiando. Hoy queremos ver TikToks, Reels y YouTube. A lo mejor formatos diferentes a los que había antes. Yo creo que es muy importante tener esta variedad. A lo mejor quieres videos cortos y los encuentras en TikTok o en Instagram. Y si quieres videos más largos y sketches más largos, los encuentras en YouTube. El comediante hoy tiene la versatilidad de tener diferentes plataformas y que tu audiencia sea no nada más en México, sino en Latinoamérica, en EU, en Europa”, aseguró Ramones.

Quien además nos contó que lo que más disfruta de la comedia es “conectar con la gente. Hacerlos reír, que me escriban y que me digan, ‘alegras mis días un poquito más. Puedo tomar la vida a la ligera un poco más. Me haces mis mañanas'. Y hacer comedia inspiracional”.

Actualmente, Ramones está también haciendo stand-up y subiendo videos más largos a YouTube. Y para finalizar nuestra entrevista, el comediante nos dijo su mayor sueño:

“Voy a ser el mejor performer de México”.

JOSÉ EN BREVE

¿Cómo te describes en tres palabras?

Dedicado, compartido, feliz.

¿A quién admiras?

Eugenio Derbez.

Tu lema de vida:

Tomemos la vida a la ligera.

Tu mayor aprendizaje:

Tenemos que hacer las paces con ser vulnerables. Tenemos miedo a ser vulnerables, porque nos van a lastimar, y cuando haces las paces con la vulnerabilidad, aprendes.

Tu momento más feliz:

No tengo un momento en específico, pero hoy puedo ser yo. Sin miedo al qué dirán. Hoy camino por la vida siendo yo y ligero.

HA DICHO

“Hoy en día las redes sociales son liberadoras, porque premian que seas cada vez más tú".

