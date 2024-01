Sin maquillaje: estas son las tendencias estéticas de 2024 para lucir una piel radiante

Este 2024 se refuerza la tendencia que por algunos años ha impactado al mundo de la belleza, pues nuevamente se busca concentrar el esfuerzo en una piel bonita y saludable en lugar de tapar las imperfecciones con plastas de maquillaje, a esto se le llama la “moda de no maquillarse” (The No Makeup Trend).

Según información del Dr. Naim Dahdah, conocido como el médico internista de la eterna juventud y especialista en antienvejecimiento, esta nueva tendencia entra en el deseo de las celebridades de Hollywood, quienes ya están promoviendo lucir más radiantes de una manera más natural enfocadas en una piel saludable, tersa y con mucho brillo.

¿Cómo se logra una piel saludable y con brillo?

Además de una sana alimentación, beber abundante agua y hacer ejercicio, para lograr una piel resplandeciente y con brillo natural, se puede hacer uso de láser, tratamiento que debe estar abalado por especialistas y profesionales en el cuidado de la salud.

4 alternativas estéticas que deben probarse en 2024

En la actualidad las personas buscan tratamientos poco invasivos que no duelan y con los que puedan tener una recuperación rápida, por lo que cada vez son menos los que se realizan cirugías estéticas y optan por otro tipo de soluciones a sus gustos por mantener su belleza.

BodyTite: En lo que respecta a este tratamiento se describe como novedoso y efectivo, se enfoca en la remodelación corporal que reduce la grasa localizada y la flacidez. Otro de los nombres con el que es conocido es “liposucción sin cirugía”, es mínimamente invasivo y se aprecian resultados quirúrgicos, pero sin cicatriz.

FaceTite: Es poco invasivo y ofrece los mismos resultados que un estiramiento facial. Se trata de un tratamiento que es sutil y no deja cicatrices.

Accutite: Se utiliza para la reducción de grasa localizada y contracción de la piel. Es de los tratamientos más nuevos y tiene como finalidad conseguir un estiramiento facial único, sin marcas ni posoperatorio.

Neogen PSR: Se conoce como Plasma Skin Regeneration, es un tratamiento no quirúrgico de regeneración cutánea autorizado por la FDA. El NeoGen mejora la elasticidad para ayudar a reafirmar, tonificar y suavizar la piel de la cara, el cuello y el cuerpo, mientras que la tecnología de plasma de nitrógeno brinda resultados inigualables.