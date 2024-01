Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy martes 16 de enero según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este martes 16 de enero hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Para este martes 16 de enero salió la carta de “El Carro”, un arcano mayor del tarot Rider Waite y lo rige el número 7.

“El Carro” es una carta muy positiva y dinámica, su significado general y muy claro pues expresa la fuerza de voluntad, la victoria y la determinación, así que este día todo lo que te propongas lo podrás lograr.

Amor

Deberás aprender a poner límites, pues seguramente eres de esas personas que se enamoran muy rápido, sin embargo, recuerda que no te ha ido nada bien en tus últimas experiencias, así que no tengas miedo a decir que no.

Para otras personas, precisamente como no han tenido muy buenas experiencias en el pasado, en estos momentos no tienen ganas de una relación seria pues quieres estar de “picaflores” conociendo y tratando de recuperar el tiempo perdido, pero ¡aguas! Hay alguien cerca de ti que quiere algo formal a tu lado, no lo ilusiones y dile que tu solo buscas en estos momentos pasarla bien sin ningún tipo de atadura.

Debes ser cauteloso, por que este día marcado con la carta de “El Carro” todas las energías se moverán y muy probablemente amores del pasado toquen a tu puerta, pues se han dado cuenta de lo feliz que estás sin ellos y ahora se dieron cuenta de la gran persona que dejaron ir, solo recuerda lo que al principio dijimos, debes aprender a poner límites en cualquier terreno.

Trabajo

Deberás ponerte atento a tu círculo laboral pues entre tus colegas hay alguien muy competitivo y que no está de acuerdo con lo que tú haces, pero tranquilo no es momento de pelear ni querer arreglar las cosas por tu cuenta.

Recuerda que la carta del carro es movimiento, es determinación y victoria, así que tú sigue haciendo tu trabajo como hasta el momento que si tu jefe no te ha dicho nada es por algo, así que deja que los demás hablen y vean cómo avanzas.

Pues al final todos se darán cuenta de tu efectividad y de que las cosas que tu haces nadie las podrá hacer mejor.

Se viene un viaje de negocios y los contratos que firmarás en tierras lejanas te dejarán mucho dinero e inversiones así que no dudes en tomar ese avión y ver a esos socios.