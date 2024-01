Conoce el truco para saber si una persona es generosa realmente o solo finge

Las personas generosas son amables con los demás, se interesan por los otros, se preocupan, les gusta valorar el potencial de cada uno, ofrecen apoyo moral, económico, espiritual o de experiencia sin esperar nada a cambio. La generosidad viene de dentro, de valores que, generalmente, se han inculcado desde la infancia. Vale destacar que no solo tiene beneficios para los demás, sino también para uno mismo, tanto desde el punto de vista psicológico como espiritual.

Sin embargo, además de la generosidad o la empatía, también existen en las personas otras cualidades no tan buenas. Las primeras deben convivir con otras tendencias no menos naturales como el egoísmo o la agresividad. Por ello es poco probable que la compasión pueda expresarse si no se saben dominar los propios impulsos y deseos más perjudiciales.

La persona generosa es amable con los demás. Fuente: Freepik

Evita algunas acciones si decides ser generoso

Muchas personas suelen ser dominadas por impulsos que les impiden ser totalmente sinceros o auténticos a la hora de mostrarse generosos o ayudar a los demás. Es por ello, que hay ciertas cosas a evitar para que la generosidad no se sienta fingida. Lo principal es poseer contención interior, es decir, hacer todo lo posible por sentir que somos nosotros quienes manejamos las riendas de nuestra propia vida y no nuestros impulsos, sentimientos o pasiones.

Vale señalar que como personas debemos aprender a manejar nuestras emociones e impulsos de forma positiva, y realizar un esfuerzo voluntario para adoptar un comportamiento ético. Algunos señalan que al tratar de demostrar generosidad hacia el otro, se debe esperar el pedido de quien necesita nuestra colaboración. Ayudar no significa hacer las cosas por la otra persona, ni atribuirse la capacidad de tomar decisiones por ella o resolver sus dificultades.

Ayudar no significa hacer las cosas por la otra persona.

Fuente: Freepik

La persona generosa debe tener en claro que la ayuda no es un medio para escapar de los conflictos que pueda tener en su interior. Se deben enfrentar las dificultades de la vida, mediante el aprendizaje de los aciertos pero, sobre todo, de los errores. Además, debe dominar sus impulsos y emociones.