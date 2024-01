Lionel Messi acaba de ganar el premio 'The Best' de la FIFA

Leo Messi sumó un nuevo galardón a su infinito palmarés al ganar este lunes en Londres el trofeo de mejor jugador del mundo de 2023 en los premios The Best de la FIFA, superando al favorito Erling Haaland.

Messi, que no acudió a la gala, logró de esta forna su tercer premio The Best, tras los obtenidos en 2019 y 2022, mientras que la española Aitana Bonmatí se llevó el galardón femenino, tras el triunfo con su selección en el Mundial.

Lionel Messi gana The Best

Cuando parecía que el noruego Erling Haaland contaba con ventaja en las apuestas para llevarse el premio, con sus cinco trofeos ganados con el Manchester City, en un trío de finalistas que completaba el francés Kylian Mbappé, Messi se llevó un nuevo reconocimiento individual.

El jugador del Inter Miami y Aitana Bonmatí confirman con este premio el Balón de Oro ganado por ambos en 2023, después de haber logrado con sus selecciones los Mundiales de categoría masculina y femenina.

El argentino, que suma a sus tres premios The Best ocho Balones de Oro, se hizo con el galardón a pesar de que el Mundial de Catar, ganado por Argentina en 2022, no era tenido en cuenta en esta edición de 2023.

El jurado compuesto por capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales masculinos y femeninos, así como periodistas y aficionados de todo el mundo, confirmaron los premios de los últimos Balones de Oro.