Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy lunes 15 de enero según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y estelunes 15 de enero hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

La carta para este lunes 15 de enero es la carta de es “El sumo sacerdote” invertido, es un arcano mayor del tarot de Rider Waite y lo rige el número 5.

Esta carta tiene mucho que ver con “hacer lo correcto”, seguramente estás atravesando por un problema y no estás segura de si estás haciendo bien o no, esta carta representa los valores el seguir y hacer lo correcto, no desafiar, pues siempre encontrarás una solución para todo aquello que te preocupa.

Amor

Seguramente no estás en el mejor momento con tu pareja y se debe a que has estado remando contra corriente, por querer tener siempre la razón en lugar de solucionar las cosas terminan peor, trata de ponerte en los zapatos de tu pareja, y si bien no pueden solucionar sus problemas, el terminar una relación cordialmente es lo mejor en estos momentos.

Trabajo

Es un buen momento para mejorar el trato con tus compañeros de trabajo, recuerda “la unión hace la fuerza”, el trabajar en equipo a veces es difícil pero si logras hacerlo obtendrás grandes resultados, no siempre podrás hacer todo tú solo así que es bueno que inicies a apoyarte en los demás.