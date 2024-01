Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy sábado 13 de enero según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este sábado 13 de enero hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

Sigue Leyendo:

Horas espejo ¿Qué son y qué significado tienen cada una?

Horóscopos: ¿Qué canción de Karol G eres según tu signo?

La carta del día

La carta para este sábado 13 de enero es la carta de “El papa” invertido, esta carta es un arcano mayor y lo rige el número 5.

El significado general de este arcano mayor al salir invertido quiere decir que te has sentido muy limitada o limitado en tu vida, las normas y reglas han sido impuestas tanto en el trabajo como en la familia y el amor por lo que sientes que es momento de tomar nuevamente el control de tu vida.

Amor

El Papa invertido representa una situación de cansancio, la rutina en tu relación ha terminado con todo el amor que sentías por tu pareja, sin embargo, aún tienes ganas de salvar esta relación así que estás dispuesta o dispuesto a hacer ligeros cambios e innovaciones que podrían darle un giro de 360 grados.

Dinero

Mantén los pies bien puestos en la tierra, no quieras salir de zona de confort para buscar nuevos ingresos pues no te irá nada bien. No es un buen momento para inversiones, y hoy no tendrás suerte en los juegos de azar así que no gastes por hoy tu dinero en un cachito de lotería.

Salud

Si estas pensando en tener familia, esta carta te indica que no es un buen momento para que lo lleves a cabo. Tu sistema digestivo podría presentar algunos problemas así que lo más seguro es que debas cambiar algunos hábitos alimenticios.