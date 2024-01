Las expertas en bienestar dan sus tips en manifestación, fitness y nutrición para este 2024

PAULINA CEDILLO / NUTRIÓLOGA

Comer saludable no tiene que ser un castigo, la experta en nutrición nos da sus mejores tips para llevar una alimentación balanceada y sostenible

Por Ailedd Menduet / Foto: Alfredo Pelcastre

Este año más allá de cumplir propósitos, es momento de crear hábitos saludables y sostenibles. Platicamos con la nutrióloga Paulina Cedillo quien nos dio sus mejores consejos en nutrición para empezar este 2024 con el pie derecho.

“Para que realmente sean sostenibles a largo plazo tienen que venir de todos los grupos, mientras más restrictiva es una dieta puede ser que no sea saludable. Para empezar el año más allá de pensar en los kilos que tienes que perder, es cuánta calidad de vida quieres ganar”, aseveró la experta, y añadió, “ese tipo de dietas cuando son tan restrictivas lo único que pasa, en el caso de las mujeres, altera las hormonas de forma impresionante, recordemos que nuestro cuerpo está diseñado para gestar entonces necesitamos tener cierto porcentaje de grasa en el cuerpo para que realmente nuestras hormonas funcionen de forma correcta”.

Muchas veces empezamos con todo el año, pero en unos meses nos damos por vencidos, a lo que Paulina nos dijo,

“Creo que mucho de que quede en un propósito es el miedo que le tienes a la nutrióloga, yo lo veo en consulta, la gente acude con el nutriólogo y lo único que ven es: te pesa, te entrega un menú y gracias. Creo que tiene que ir mucho de ser empático, de entender que si está pagando una consulta es porque claramente no tiene las bases, yo nada más doy seis consultas por paciente y en cada una te enseño cosas diferentes una vez al mes, necesitan aprender a leer etiquetas, a contar calorías, a hacer menús y no depender de ti y vivir de cuarenta gramos de pollo y tres tazas de lechuga. Tú no puedes cambiar malos hábitos de 20 años en un mes, y creo que también es la parte de la presión social que, desafortunadamente sigue existiendo, donde tienes que entrar en determinado estándar de belleza”.

Sobre los grandes mitos que existen alrededor de las dietas, la experta en nutrición nos dijo algunos de los principales que le gustaría que se quedarán atrás este 2024.

“Puedes comer de todos los grupos, los carbohidratos son buenos, son necesarios, son deliciosos, el problema es el exceso del mismo. Romper ese estigma de que ir a la nutrióloga solamente es para bajar de peso. La importancia de que la salud se ve en diferentes cuerpos, esa presión social, sobre todo como mujeres, donde te tienes que ver en determinada talla que es imposible, romper ese estigma de la salud y de la belleza creo que es una forma bonita de empoderar mujeres y creer que la salud va más allá de un aspecto físico”, aseveró.

Paulina Cedillo. Foto: Alfredo Pelcastre

Hemos visto diversas tendencias de alimentación como es la dieta cetogénica o el ayuno intermitente, que es importante recalcar no son para todos, y sobre qué veremos este año Cedillo aseguró.

“El balance, lo natural. Este movimiento me gusta mucho, creo que nos lo dejó la pandemia, la importancia de tener salud, al final del día si tú no tienes salud no puedes trabajar, no tienes dinero, no nada. La conciencia acerca de cuidar tu salud, pero con un balance sin llegar a un extremo”, añadió la nutrióloga. Asimismo, agregó la importancia de no creer que porque es caro va a ser saludable, “sales de la nutrióloga y aprendes a que una tortilla es lo mismo que una rebanada de pan de caja y no te dieron el menú donde dices voy al súper y la emoción se acaba del súper a tu casa porque no te vas a gastar una locura, y el 90% de las cosas no lo sabes cocinar o saben horribles, pero porque 'son saludables'. Cada persona tiene que aprender a comer conforme a lo que les gusta”.

Para finalizar nuestra entrevista Paulina Cedillo nos dio su mejor consejo:

“Rodéate de lo que te haga bien, deja de vivir en esa presión social. Si a ti te hace bien volverte vegano, hacer dieta keto, no hacer ejercicio, hacer ejercicio, está bien; así como ir baby steps, si no tomas agua, de la noche a la mañana no puedes echarte dos litros (ojo la cantidad de agua se calcula conforme a tu peso, no es dos litros como todo el mundo cree), empiezas a lo mejor con dos vasos. Encontrar lo que a ti te guste y empezar a crear hábitos chiquitos”.

HA DICHO

“No dejarte guiar por lo que está de moda, sino más bien lo que se adapta a ti”.

PARA SABER MÁS

Entre el 12 de diciembre y el 6 de enero la gente llega a subir hasta 10 o 12 kilos.

Un trastorno alimenticio una vez diagnosticado es igual que un alcoholismo, ya no se cura.

SOFÍA ALVA / FACILITADORA DE SANACIÓN HOLÍSTICA

La importancia de agradecer lo vivido en 2023 y así visualizar lo mejor para este año que inicia

Por Daniela Zambrano Foto: Alfredo Pelcastre

La influencer y facilitadora de sanación holística nos compartió un ritual para agradecer por lo vivido en 2023 y visualizar lo mejor para este año nuevo.

“Lo más poderoso de manifestar es empezar a conectar con nuestros anhelos y deseos”, asevera en entrevista con Panorama Sofía Alva, facilitadora de sanación holística y espiritual quien, a través de redes sociales y plataformas digitales, comparte con sus seguidores, su camino de “búsqueda de nuevas formas de sanar a través de la conexión con la fuente y con su propio espíritu”.

Y es que, de acuerdo con la también influencer, “el proceso de la manifestación es cocrear junto con el universo, el cosmos y la energía (o como cada quien le quiera llamar), una realidad, y a veces también situaciones, oportunidades, puertas que se abren, bienes materiales, lo que sea que estés queriendo manifestar y crear”.

“La gratitud es el polvo mágico de la manifestación”, resalta Sofía sobre esta práctica que puedes realizar todos los días y para la que, si no tienes mucho tiempo, puedes dedicar tan sólo cinco minutos “al inicio del día para plantar una intención y estarle recordando a mi subconsciente que yo estoy en control. Después puedes agradecer tres cosas o cinco cosas que hoy te hacen feliz, no tienen que ser cosas materiales”, asegura.

Sofía Alva. Foto: Alfredo Pelcastre

Y justo es con esta gratitud con la que Sofía recomienda hacer el cierre de año y empezar este 2024. “Un ritual tal cual es escribir eso que agradeces, como si lo dividieras en dos, en 2023 y 2024. En el 2023 puedes escribir lo que agradeces de ese año, por ejemplo, ‘agradezco este aprendizaje’, ‘agradezco esta enfermedad que me enseñó tal’, ‘agradezco este ascenso en mi trabajo’, todo lo que agradeces. Luego escribes lo que sueltas, lo que dejas ir, por ejemplo, ‘estoy dispuesta a soltar ese autojuicio que me limita todo el tiempo, el estarme diciendo que no soy suficientemente buena para algo, el estarme criticando’”.

“Y luego”, continúa Sofía con la explicación del ejercicio, “en tu hoja de 2024 puedes escribir un poco qué quieres manifestar, qué quieres crear, empezar a atraerlo a la vida a través de la palabra escrita. Eso es muy poderoso”, asegura, “ahí ya estás literalmente atrayendo a la vida, aunque ahorita sólo sea en forma de palabras, algo que es más sutil, que está sólo en el pensamiento y en el anhelo”.

De este ritual, la influencer recomienda que “es muy interesante al final del año ver cuánto de eso se hizo realidad”, aunque asegura que no es necesaria que sea fin de año para realizar este ejercicio, ya que “en realidad podemos soltar todo el tiempo, pero bueno, aprovechemos esta energía colectiva”.

Por último, Sofía Alva les manda un mensaje a sus seguidores.

“Me encantaría que en este tiempo seamos capaces de mirar lo que hemos logrado, lo que hemos caminado y que realmente podamos honrar nuestro camino”.

“LO MÁS IMPORTANTE QUE NOS REGALA EMPEZAR, CREAR Y SOSTENER UNA PRÁCTICA DE MANIFESTACIÓN, ES RECORDAR QUE SOMOS CREADORES DE NUESTRA REALIDAD”.

VIVE EL PRESENTE

Para la influencer es importante escuchar las emociones que se consideran ‘negativas’, para ser consciente de lo que nos quieren decir.

Para este año, Sofía tendrá muchos nuevos proyectos y cursos.

Escúchala en su podcast “Muéstrame tu magia”.

ALICE ANGELES / FITNESS COACH

Por Ailedd Menduet / Foto: Alfredo Pelcastre

La creadora de ans nos habla de la importancia de escuchar el cuerpo y cómo lograr nuestras metas de ejercicio de forma saludable

Alice es la creadora y fundadora de ANS Studio, un método de ejercicio funcional enfocado en alargar y tonificar los músculos del cuerpo a través de movimientos lentos y controlados, que activan hasta los más pequeños, y el cual nació por la pasión de Alice por el ejercicio y por una lesión de cadera que sufrió al sobreentrenar su cuerpo.

“Cuando estaba más chavita, competí muchos años en triatlón, representé a México muchísimas veces. Y a pesar de que dejé de competir profesionalmente, como a los 19, porque tuve una lesión en las rodillas, digamos que siempre me quedé con este hábito de hacer muchísimo ejercicio”.

Más tarde cuando terminó su carrera en el medio financiero, Alice se mudó por trabajo a Nueva York en donde existía el boom de los estudios.

“Me dediqué a hacer reviews de estudios. Me encantaba esa parte, me la pasaba conociendo nuevos métodos, nuevos coaches, etc.”, recordó sobre el inició de esta aventura que la llevó a crear ANS.

“Somos especialistas en los músculos que están en la pelvis, en lenguaje coloquial, las pompas. La parte externa e interna de la cadera, esos son los músculos que principalmente activamos. Es un método de bajo impacto y es súper amable con el cuerpo de la mujer en todas las etapas de su vida, como el embarazo, en el posparto y a las mujeres post 40, cuando nos empezamos a acercar a este proceso de una pérdida considerable de músculo, entonces tienes que empezar a desarrollar más fuerza, aparte se acerca la menopausia, entonces hay que tratar de cuidar mucho el cuerpo, de apapacharlo un poco más y llevarlo menos al extremo”, nos contó la experta sobre este estilo de ejercicio y añadió que, “tener los músculos del glúteo fuertes ayuda a evitar y prevenir muchísimas lesiones y recuperarte de muchas lesiones de espalda, de rodilla, de tobillo”.

Alice Angeles. Foto: Alfredo Pelcastre

Una de las grandes satisfacciones inesperadas que le ha dejado ANS a Alice es la comunidad de mujeres que se ha formado.

“Me apasiona enseñar, poder abrazar a estas mujeres y ser testigo de sus cambios y transformaciones, y poderlo compartir con ellas, es ese intercambio energético que lleva el enseñar y estar cerca de una comunidad, ha sido de los regalos más bonitos que me ha tocado vivir”.

El mejor consejo de Alice para quienes buscan iniciar a hacer ejercicio es, “empezar, con lo que tengas, con lo que puedas, porque creo que esa es la parte más difícil, todos estamos esperando ese momento perfecto, el lunes, el primero de mes, ahora sí el primero de enero, o espérame es que necesito el outfit, necesito el mat… siempre estamos esperando un momento perfecto y no lo hay, el momento es cuando estiras el mat y dices ‘ahorita’”.

Asimismo, nos dio sus mejores tips para no rendirnos en el camino, “encuentra lo que más te guste hacer porque es más probable que lo continúes haciendo. Conéctate con el ejercicio y con la alimentación desde un punto positivo, voy a hacer esto porque me divierte, porque mi cuerpo lo va a agradecer, mi salud, mi mejor versión se merece este extra esfuerzo.

"Si lo que más te gusta es correr, sal y corre haz lo que te apasione, porque lo importante es que te muevas, que celebres que tu cuerpo es capaz de moverse, conectar con esa parte bonita de lo hago porque puedo, porque mi cuerpo se puede mover, y porque si lo hago repetidamente y lo fortalezco, mi cuerpo se va a poder mover mejor, y se va volviendo un gusto adquirido".

"Que no se vuelva un castigo, y no lleves la cuenta. No es importante si llevas 30 días seguidos, de hecho, por favor, descansa. No es relevante si llevas cinco semanas entrenando, ni en las dietas, no es importante si de repente un día te sales de la rutina para hacer otra cosa lo importante es que al día siguiente te pares y reanudes, que entendamos que estos saltos en el camino suceden, la vida se nos interpone, te puede salir una cita en el trabajo, un viaje urgente, se enfermó el hijo y tuviste que quedarte en tu casa, siempre, siempre puede salir una razón por la que se complique y no pasa nada, al día siguiente simplemente reanudas”, aseveró Alice y agregó que también compartir una meta con un amigo es de gran ayuda, por lo que puedes hacer un grupo de amigas en el que se motiven y manden foto cada día que entrenaron.

HA DICHO

“Entendí que tengo que saber escuchar a mi cuerpo, que el descanso es primordial. Descansar o necesitar recuperarte no es fracasar”.

CREANDO HÁBITOS

Alice nos confesó para ella cómo es más sencillo poder llevar hábitos más saludables y sostenibles.

“Todos tenemos muy claras las cosas que no nos salen bien y muchas veces queremos revertir eso de tajo y es bien difícil quitarte un hábito, es más fácil sumar hábitos buenos. De repente, cuando menos te das cuenta, te vas quedando con menos espacio para esos hábitos malos y se vuelve más fácil transformarlos”.

