3 lugares para comer las gorditas de chicharrón más crujientes y deliciosas en la CDMX

Las gorditas de chicharrón son uno de los manjares más deliciosos de la gastronomía mexicana y que puedes encontrar muy cerca de tu casa ya que por su popularidad hay grandes opciones en toda la Ciudad de México y en el país, pero hay tres que te dejarán maravillado y que si no las has probado debes darles una oportunidad, te aseguró que no te arrepentirás.

Estos lugares fueron seleccionados porque todos tienen un toque que hacen único ya sea la salsa, la masa o la combinación de ingredientes además de que están a un precio accesible y en diferentes puntos de la ciudad, lo que los ha llevado a ganar gran popularidad a lo largo de los años.

Hay gorditas para todos los gustos Foto: Hugo Tellez

Gorditas "Don Gerardo" en el Mercado Hidalgo

Estas gorditas de chicharrón son realmente exquisitas, las sirven doraditas, aunque su tamaño es pequeño tiene toda una ola de sabor, el toque único es su tradicional salsa de tomate y que les debes agregar limoncito, lo que te hará realmente chuparte los dedos.

El limón les dará un toque único Foto: Adriana Pérez

Lo mejor es que están a un precio muy accesible no cuestan más de 12 pesos, se encuentran en el Mercado Hidalgo, ubicado a sólo dos cuadras del metro Obrera de la Línea 8, sólo debes llegar al mercado y preguntar por este local de "Don Gerardo" y créeme que es tan popular que los mismos locatarios te guiarán para llegar.

En el lugar ofrecen también pancita y comida corrida por si deseas comer otra cosa, todo con muy buen sabor aunque su especialidad son las gorditas.

La salsa en este negocio es exquisita Foto: La Ruta de la Garnacha

Gorditas "La Vikina" en Coapa

En Coapa se encuentran unas tradicionales gorditas que fascinan a cualquiera por el modo de preparación, lo primero es que no son masudas, la masa es muy finita y las hacen muy delgaditas lo que hace que disfrutes más del sabor de su relleno y ofrecen diversidad de presentaciones.

La salsa de la Vikina es deliciosa Foto: Luis Alberto Cruz Silva

Hay de chicarrón, requesón, frijol pero tienen unas especialidades que están para chuparte los dedos como la chicharrón con requesón, chicharrón con frijol y la delicia mayor de "doble chicharrón" que combina chicharrón prensado con crujiente chicharrón triturado y lo mejor es acompañarla de su tradicional salsa roja que tiene un sabor único e inigualable. Su tamaño es mediana y su precio no es mayor a 13 pesos.

Las de doble chicharrón son una deicia Foto: Chigolin

Gorditas "La Gran Gorda de Portales" en el Mercado de Portales y frente al Parque de los Venados

"La Gran Gorda de Portales" ofrece una gran variedad de alimentos muy deliciosos pero como su nombre lo indica su especialidad son las gorditas de chicharrón aunque bien puedes pedirlas con otros guisados. Son de tamaño mediano pero son especiales porque las elaboran crujientes, con chicharrón prensado rojo y puedes disfrutar de una salsa mortajada o su clásica salsa verde o roja.

"La Pepe" es su especialidad Foto: Facebook La gran gorda Portales

Lo mejor es que tienen especialidades, la más popular es la "Pepe", la cual es una gordita de chicarrón prensado y le agregan bistec en trozos pequeños lo que le da un toque excepcional o si prefieres le pueden poner longaniza o hacerla campechana, pero considera que si pides esta especialidad su tamaño se incrementa el doble.