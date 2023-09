VIDEO: una joven cayó a las vías del metro por realizar un reto de Tiktok y por poco la aplasta el tren

Unos cuantos “likes” casi le cuestan la vida a una joven que por poco muere aplastada por el metro. Afortunadamente, el tren tardó en llegar, lo que ocasionó que la tiktoker presuntamente de nombre "Sophie" pudiera salir de las vías donde accidentalmente había caído.

La popularidad de TikTok ha llevado a que millones de personas en todo el mundo compartan contenido en la plataforma. Sin embargo, algunos adolescentes arriesgan su vida en busca seguidores, como el caso de una joven que cayó a las vías del metro mientras grababa un video para la red social china.

Aparentemente, una amiga se encontraba grabando el video, por lo que capturó el momento exacto en que la joven intentaba realizar una peligrosa maniobra en el borde del andén. Realizó una “vuelta de carro”, pero la adolescente perdió el equilibrio y cayó a las vías, lo que provocó la preocupación de su compañera que corrió a su lado para verificar su estado.

Por fortuna, la joven no sufrió lesiones graves y a pesar de que eso ya no se muestra en el clip, pudo salir de inmediato de la ruta metálica del suburbano. El video de este incidente se ha vuelto viral en Twitter, acumulando más de un millón de reproducciones. Hasta el momento se desconoce en qué parte del mundo fue, pero definitivamente no ocurrió en México.

Los comentarios en la publicación reflejan la preocupación por este tipo de comportamientos arriesgados en busca de notoriedad en las redes sociales: “algunos humanos son extremadamente suertudos”, “la línea amarilla está ahí por algo”, “vio la muerte cerca”, “eres la elegida”.

"Surfear" en metro

Otro de los retos que recientemente se ha difundido en redes es el desafío de “surfear” o subirse entre o sobre los vagones en movimiento en el metro de Nueva York, lo que ha causado en lo que va de año la muerte de al menos siete personas, entre ellas la de varios adolescentes, informaron en junio medios locales.

La más reciente se registró el pasado 30 de junio, cuando un niño de 14 años perdió la vida al caer desde la parte superior de la locomotora, según el canal NBC. Presuntamente, en 2022 se registraron 928 incidentes de personas que viajaban encima del tren, entre los vagones o colgados de los costados, frente a los 490 en 2019, antes de que la pandemia forzara la reducción de pasajeros de la línea de metro.

