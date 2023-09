¿Cansado de México? Medio Metro planea irse a Estados Unidos por esta poderosa razón

El “Medio Metro”, cuyo nombre real es José Eduardo Rodríguez, dará un giro radical en su carrera, pues dejará de dar espectáculos en México para irse a trabajar a Estados Unidos, luego de haber alcanzado lo más alto de la fama en redes sociales. Esto lo reveló en una entrevista reciente y dejó ver que “se vienen cosas mejores”, pues tramitó su visa para poder viajar al país vecino.

Su popularidad creció muchísimo luego de que fuera el bailarín estelar de “Sonido Pirata”, donde destacó con su habilidad y su característico atuendo del “Chavo del 8”, pero luego se pelearon por temas económicos y cada uno tomó caminos diferentes, aunque ambos consiguieron el éxito. Eso sí, no ha estado exento de polémicas y constantemente se ve involucrado en chismes o peleas.

¿Por qué Medio Metro se irá a EU?

Reveló que ha sido buscado en aquel país para hacer presentaciones, lo cual representaría un ingreso mayor para él. Será la siguiente semana cuando acuda a la Embajada para hacer el trámite de su visa. Pero no todo ha sido un camino de rosas para este artista originario de León, Guanajuato.

Recientemente, se ha visto envuelto en una disputa legal por los derechos de su nombre artístico. "Le he batallado y sufrido", afirmó, añadiendo que incluso rechazó una oferta de 100 mil pesos por los derechos del nombre que le ofreció el segundo Medio Metro, pero aseguró que no lo venderá y tiene todo con abogados, pero le gustaría hablar con él.

Quedó muy mal con Sonido Pirata

En la misma entrevista mencionó que no ha vuelto a hablar con Julián Ramírez, líder de “Sonido Pirata”. Incluso, en redes sociales “Lalo” arremetió contra su ex amigo en diversas ocasiones y cuando se volvieron a encontrar fue de una manera atrabancada que sólo hizo crecer el rencor. Pese a todo, ambos lograron encontrar el éxito a su manera. Lalo ahora tiene varios proyectos con Televisa gracias a que Juan Osorio lo ha ayudado mucho para incursionar en la pantalla chica e incluso se barajó la posibilidad de que esté en una telenovela, aunque eso no está del todo claro.

