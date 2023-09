Horóscopos de Nana Calistar HOY 7 de septiembre: estas son las mejores predicciones

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 7 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, trabajo, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries, entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este mes, trata de no atropellar a todos con tu impulso ardiente. Puedes lograr mucho más cuando no actúas como un toro en una tienda de porcelana.

Es momento de poner en una balanza tu vida y decidas qué harás para seguir tu camino y cumplir tus metas y sueños, no te detengas por nadie y que te valga todo lo que la gente piensa, al final ellos no te dan para el gasto ni son responsables de tus logros, metas o caídas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, este mes, intenta abrirte a nuevas ideas y cambiar tus planes si es necesario. Si sigues siendo inflexible, podrías perderte algunas oportunidades importantes.

Escucharás chismes acerca de ti que te pondrán de mal humor, ya que vienen de amistades y algunos otros de familiares, que te valga y que no te afecte, no tienes por qué dar explicaciones de tu vida a nadie más que a quien te dé para el gasto, aprende a que se te resbale lo que la gente crea, cree o diga acerca de ti.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, intenta controlar un poco ese torrente verbal. La gente puede sentirse abrumada por tu charla constante.

Podrías aprender algo valioso de los demás. Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va a dejar buenas ganancias, no te atontes que puede ser tu oportunidad, deja la fojera y trabaja por salir de la necesidad, estás en tu mejor momento.

Si no está en tus manos embarazar o embarazarte, ponte el dispositivo o preservativo que estás en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tú o tu pareja con tu domingo siete.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, a veces, necesitas dar un paso atrás y manejar tus sentimientos de manera más privada. No todos están listos para lidiar con tu montaña rusa emocional.

Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser.

Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, en septiembre, intenta no robar el escenario todo el tiempo. Deja que otros brillen y verás que la vida es más armoniosa cuando compartes el protagonismo.

Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después afectarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas bien lejos, ya que solo así podrías dar entrada a cosas nuevas.

Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, aprende a relajarte un poco y a aceptar que nadie es perfecto. No todos pueden alcanzar tus estándares impecables, y está bien. La imperfección tiene su belleza. Una amistad te irá con chismes de expareja o de persona que anda hablando de tu persona.

Podrías madurar mucho en estos días, ya que cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, Este mes, toma decisiones firmes y no te preocupes tanto por agradar a todos. No puedes complacer a todo el mundo, así que concéntrate en lo que es importante para ti.

Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte.

No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la tiznada o por el futuro que es incierto, deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada para ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, quien no Dios le bendiga.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, trata de no ser tan misterioso y secreto todo el tiempo. La confianza es clave en las relaciones, así que abre un poco tu corazón.

Una amistad culmina relación y posiblemente necesite mucho de ti, pon mucha atención, ya que necesitará de tus consejos. En la casilla del trabajo viene estrés en tu área laboral o incluso estarás pensando en cambiar de chamba, ten cuidado en las decisiones que tomes y vete a lo seguro.

Estas por tomar una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón, ya que podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, es momento que te despojes de tanta cosa que cargas en tu vida, llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia a tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz y te ayuden a crecer como persona y ser humano.

Recuerda que tu signo se caracteriza por siempre ir por más y no vivir al día, ve tras lo que quiere, ya que en estos meses del año podrías concretar un nuevo trabajo o la oportunidad de cambiar de ciudad. No temas a los cambios que puedan surgir en estos días, por el hecho de que te llevarán al lugar adecuado donde realmente mereces estar.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, este mes, tómate un respiro y relájate. No todo gira en torno al éxito y la productividad. Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado, pero que desde otro universo guía tus pasos, una vela blanca en este día será la clave para recordarlo.

Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta andar de más, ya que mándala a la porra, pero no sigas alimentando esperanzas de que vaya a cambiar, porque no lo hará ni a punta de golpes.

Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas, te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte máuser.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, No todo es teoría y abstracción. Persona pial clara te meterá en problemas por chismes.

En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas, ya que estás por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes.

En el amor no encontrarás nada estable por el momento, porque hay cuestiones de tu pasado que no has logrado sanar del todo.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, En septiembre, enfrenta tus problemas en lugar de huir de ellos. No siempre puedes vivir en un mundo de ensueño.

Ten cuidado con demostrarle tus sentimientos a personas falsas que lejos de mostrarte el mismo interés hacia ti podrían dañarte y burlarse de tus sentimientos.

Ya no es momento de ser tan tonto o tonta, sino de tomar el toro por los cuernos y demostrarles a las personas quién en verdad eres, sabes muy bien cobrar las facturas a tus enemigos, pero también sabes que el karma existe y puede llegar en cualquier momento.

