¿Eres un buen amante? Escoge un labio del test de personalidad y lo sabrás

Algo curioso me pasó cuando entré por primera vez a un test de personalidad como el que te traigo ahora. El solo considerar si soy buen amante, confirmarlo o quedarme sorprendido con la respuesta, dio pie a la curiosidad. Me sorprendió ver tantas posibilidades de las que creía que no empatizaba con alguna, pero sí, alguna siempre te genera otra cosa o te jala el ojo. ¿Estás listo para esta nota? ¡Vamos!

Lo único que debes hacer en este test visual es escoger una de las seis opciones de labio que verás y sabrás -o te confirmarán- si eres un buen amante... o si termina siendo un golpe duro para ti.

Elige uno de los seis labios

Es un test de personalidad para saber qué tan bueno eres... o qué tan malo. Sin dudar, sigue las instrucciones de lo que podría ser el viral que te cambiará el ánimo en los próximos días.

Imagen del test de personalidad

Escoge un labio y descubre si eres un buen amante. | Créditos: Composición El Heraldo

Respuesta del test de personalidad

Labio #1

Si elegiste la boca en forma de beso, esto quiere decir que eres una persona cálida, agradable y realista. Te la llevas bien con todos, pese a tener los pies sobre la tierra. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 6.5.

Labio #2

La boca sonriente quiere decir que eres una persona temperamental; sin embargo, tienes un buen corazón y eres generosa. Eres la mezcla de dos polos opuestos. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 8.5.

Labio #3

Eres una persona tranquila y nada puede estresarte. Sin embargo, cuando se trata de relacionarte con otras personas, todo se complica porque les cuesta lidiar contigo. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 3.5.

Labio #4

Si elegiste la boca que sonríe de una manera un poco extraña, eres una persona sumamente inteligente, pero tiendes a ser un poco insegura de ti misma. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 9.5.

Labio #5

Si te gustó la boca mordiéndose los labios, quiere decir que eres una persona energética que encuentra placer en las cosas pequeñas que parecen insignificantes. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 10.

Labio #6

Eres una persona valiente y apasionada que no le tiene miedo a nada y que se esmera en las cosas que hace. Es por eso que sueles obtener lo que quieres. Si necesitas un puntaje en la cama, del 1 al 10, estás en un 9.

