Nana Calistar: Horóscopos para HOY 6 de septiembre y sus predicciones

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 6 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, trabajo, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Llega un buen día para pasar con tu pareja Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, el amor llegará mediante una red social o amistad de una amiga de piel blanca.

Recuerda quién eres y a donde perteneces, no pierdas el tiempo con personas con las que sabes, no consolidarás nada. Ten mucho cuidado con nuevas amistades, ya que muchas de ellas entraran a tu vida para dañarte u ocasionarte problemas.

Grandes oportunidades laborales; sin embargo, tendrás que escoger entre un trabajo y una persona. Amistad terminará su ciclo en tu vida, que eso no te afecte, recuerda que nada es para siempre.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, hay posibilidad de que se concrete un negocio en fechas próximas, aprende a no gastar dinero que no tienes y hacer más ahorrativo con lo que llega a tus manos.

Deseo sexual por amistad que se presentará en próximas fechas. Tu buen y noble corazón te van a hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.

No dejes cuestiones pendientes en el área laboral, ya que te traerá problemas con supervisores o jefes. No sigas confiando en personas que solo te han dado dolores de cabeza y se la han pasado dañándote la existencia.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad.

Ten presente que si tú no vas por tus sueños nadie más irá por ellos. Muchas probabilidades de emprender un viaje y realizar un cambio muy difícil, el cual hará que personas falsas desaparezcan de tu vida.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, eres bueno o buena y noble y ha sufrido mucho, Dios recompensará tu sacrificio y traerá nuevas aventuras.

No descuides la parte de tu interior y tus sentimientos, te has hecho algo duro o dura a causa de traiciones de tu pasado. No finjas sentimientos que no existen por personas a las que no le importas ni interesas.

Si hubo problemas en la familia, mejorará todo de manera increíble en próximos días. Tu felicidad no depende de nadie, solo de ti. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no comentes nada de tus proyectos o las envidias y malas energías podrían afectarlos.

Piensa más en tus necesidades y no tanto en las de tu pareja en caso de tener, eres muy entregado o entregada al punto que te olvidas de ti por darle prioridad a los sueños y necesidades de tu pareja

Te vienen mejoras en los dineros y una verdad oculta que saldrá al descubierto en fechas muy próximas.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, ten mucho cuidado con desear o pensar cosas negativas, solo lograrán desestabilizar tu paz interior.

Vienen cambios muy perros, vienen días en los cual te costará trabajo aceptar muchas cosas que suceden en tu realidad. Persona de piel blanca retorna del pasado. No naciste para ser plato de segunda mesa, así que no caigas en esas cuestiones.

Si no tienes pareja, aprende a no mendigar cariño, amor y atención, recuerda que tú no naciste para eso, date tu lugar. Ten cuidado con andar encendiendo el boiler y no meterte a bañar, te podrías meter en problemas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido.

Cuida mucho las cuestiones de pleitos con tu pareja, podrías cometer errores graves. Tienes el poder para lograr lo que deseas, pero algunas veces caes en cuestiones muy absurdas.

Se aproximan personas mala leche que solo buscarán acabar con tu paciencia y tus buenos deseos. Familiar que estaba lejos o distanciado, regresa. Cuídate de enfermedades respiratorias.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, que nadie te quite las ganas de ser feliz, tu carácter te define como ser humano, tus actos mostrarán de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar.

La vida te llenará de nuevas oportunidades, sobre todo en el área del amor, persona de piel blanca llegará a tu vida. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas.

Chismes en la familia y la resolución de documentos en próximas fechas. Es posible que sientas rencor con persona quien te jugó chueco en estos días.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, un viaje comenzará a concretarse en fechas próximas. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida.

Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, si no las aprovechas al instante estás destinado o destinada a no lograr nada en el futuro.

Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado, no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, un negocio tendrá que esperar, en lo laboral ten cuidado con meterte en asuntos que no te correspondes, podrías salir afectado.

Deja de pensar que el amor no se hizo para ti, ya que tarde o temprano tendrás que tragarte tus palabras. Amor de una noche aparecerán y una amistad dejará de buscarte y se alejará de ti debido a que ha estado sintiendo atracción hacia ti y teme enamorarse.

La vida te compensará con una gran noticia que está por llegar en fechas muy próximas. Recibirás noticias de ex amor, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, podrías cometer grandes errores y regresar a lo mismo.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, estás por entrar en tu ciclo de cambios, ten presente que el amor no es un sueño, sino algo que tarde o temprano sucederá en tu vida, mientras aprende a disfrutar de tus verdaderas amistades y tu familia, aprende a conocer cada una de tus virtudes y defectos y cuando menos acuerdes llegará la persona que te hará llegar al mismo cielo.

Hay muchas oportunidades de crecer en lo económico, pero necesitas ponerte las pilas, un negocio puede ser una gran oportunidad, sobre todo si es de ventas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, te llegan noticias de persona que había estado alejada de tu vida.

Cuidado con cometer errores en el ámbito laboral, haz tu trabajo de la manera que es y no tendrás ningún problema. Podrías sentir temor en el área del trabajo y los negocios, no te desanimes, pues en poco tiempo llegará a ti la oportunidad de crecimiento económico.

DRV