Los Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 5 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 5 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, trabajo, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Mucha suerte en tus número que más confías Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries, entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este mes, controla ese temperamento impulsivo antes de que arruine tus relaciones.

No cuentes tus proyectos y planes, ya que la envidia y energía negativa no duerme y sin darte cuenta te está afectando.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, este mes, tu obstinación podría llevarte a una lucha innecesaria. Abre un poco la mente y considera otras perspectivas.

Se visualiza la llegada de personas a tu vida con las cuales encajarás de lo mejor. Ten mucho cuidado con lo que quieres y deseas, ya que podrías atraerlo a ti y se te podría cumplir.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Eres como un canal de televisión que cambia constantemente. Enfoca tu energía en una cosa a la vez y lograrás más.

Un viaje podría surgir en próximas fechas, será un viaje de placer que disfrutarás mucho con amistades. No te permitas caer en situaciones tontas, te has caído muchas veces y has aprendido del golpe, no te encariñes con el suelo.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, este mes, dedica tiempo a tu bienestar emocional y no te dejes llevar por las emociones. Estás en una etapa muy perra en la cual la vida te colmará de nuevas metas para cumplir.

Vienen días en los cuales te costará mucho trabajo levantarte de tu cama, deja que el mundo ruede, que no te afecte lo que pasa a tu alrededor, saca fuerzas de donde tengas y muéstrale al mundo de qué estás hecho.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, aprende a compartir el escenario y escuchar a los demás. No todos pueden ser tus súbditos.

Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado, pero que desde otro universo guía tus pasos. Familiares de tierras lejanas te visitarán.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, podrías caer en un ciclo de depresión algo fuerte en próximas fechas al recordar lo que se ha ido de tu vida y lo que has perdido.

Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico, amistad te propondrá ser parte de él, dale luz verde, quizás es lo que necesitas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, este mes, enfrenta tus problemas en lugar de evitarlos. La verdad puede ser incómoda, pero es necesaria.

Podrías exponerte a crítica y malos comentarios si sigues metiéndote donde no te llaman, deja que la vida tome su curso y no opines de lo que no sabes o de lo que no es de tu incumbencia.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, trabaja en abrir tu corazón y dejar entrar a otros. No todos tienen segundas intenciones.

Mucha suerte en juegos de azar. Una amistad empezará a ladrar de tu vida, a estas alturas de tu vida debes de saber en quién sí y en quién no confiar, tienes un sexto sentido que te indica qué persona es de fiar y quien de plano debes mandarla a la tiznada.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, este mes, cuidado con las palabras que salen de tu boca. Deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta andar de más, ya que mándala bien lejos, pero no sigas alimentando esperanzas.

Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos, pero trata de llevarlo a cabo solo o sola, porque involucrar a otras personas podría traer ciertos problemas financieros.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no seas tan celoso o celosa, si no confías en la persona que quieres o amas, no vale la pena estar viviendo con dudas una relación.

Tus pensamientos definen hacia dónde vas y quién eres en realidad, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, ve bien el terreno que pisas para que no te pierdas en tu camino.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, trata de ser más claro en tus comunicaciones para que otros puedan unirse a tu causa.

Es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después afectarte en donde más te pudiera doler, no tengas miedo en mandar a todas esas personas a freír espárragos, ya que solo así podrías dar entrada a cosas nuevas para tu vida.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, este mes, establece límites para proteger tu energía emocional. En próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona, incluso si tienes pareja.

Ten cuidado con estar jugando con fuego, ya que podrías lastimar a quien te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventura de una noche.

DRV