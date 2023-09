Es tendencia el bikini efecto reductor que muchas mujeres eligen en la actualidad

La tendencia se marca para este y los próximos veranos. Ya sea si vacacionas en Vallarta, en Cancún, Acapulco, Mazatlán u otra parte del país, o también fuera de México, lo que nunca debe faltar en tu maleta de viaje son los trajes de baño o bikinis. Sea cual fuere tu preferido, siempre hay un modelo que rompe con lo clásico. Por si estás planeando tu próximo viaje, esta nota es para ti.

Se han vuelto tendencia los bikinis efecto reductor, por sus características para realzar tu silueta y favorecer tus atributos, y todo de manera natural. Este bikini reductor de abdomen, pertenece a la marca de moda Cupshe, que lleva desde 2015 confeccionando prendas de baño de calidad, elegantes y accesibles.

Los nuevos bikinis efecto reductor que son tendencia. | Créditos: Amazon

Este bikini te ayudará a crear un efecto volumen súper atractivo y realzar tu busto. La prenda cuenta con un cierre pull on y copas extraíbles que completan su diseño superior. Además, presenta un corte de pierna alto cuya misión es lograr que las piernas se noten más estilizadas en todo momento

Te ayuda a realzar tu silueta y esconde el vientre. | Créditos: Amazon

Por si te preguntabas si en México lo podrías conseguir, la respuesta es sí. Como miles de productos tendencia, este bikini puedes conseguirlo en Amazon desde $450.

Tips para sentirte más segura en bikini y olvidarte de complejos

Disfrutar es sentirse cómoda y eso, en bikini, es muchas veces difícil para muchas mujeres. Pero no te preocupes, que aquí te brindamos unos tips que seguro te ayudarán para pasarla bien en la playa, olvidarte de los complejos y pasar unas vacaciones en la playa o piscina de la mejor manera.

Una de las razones que te pueden hacer sentir y verte incómoda en traje de baño es que la prenda no sea de tu talla correcta. La recomendación es que te pruebes el traje unos días antes, para que veas cómo te queda; además, no uses piezas demasiado ajustadas, ni muy pequeñas.

Otro gran error es compararte. Este viejo vicio de compararse con otras chicas puede generarte un golpe anímico y hacia tu autoestima. Estos últimos años han cambiado los cuerpos de miles de personas a causa de la pandemia y el cambio de hábitos, así que recuerda que para nadie ha sido sencillo adaptarse a los cambios, no te lo hagas más difícil a ti misma.

El error más común es pensar que a los demás les importa cómo te ves y esto, realmente, no es así. La gente está preocupada por sus propios asuntos, que si te observaron, lo olvidarán al poco tiempo, así que deja de preocuparte por lo que opinen los demás de ti.

