Horóscopos para HOY 4 de septiembre: las mejores predicciones de Nana Calistar

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 4 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries, entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este mes, enfócate en tus metas y no te distraigas con cosas insignificantes. Un embarazo se aproxima dentro de la familia, el cual va a traer muchísimas bendiciones.

Debes de confiar más en tu poder de negocios, ya que se te da muchísimo esa cuestión, un negocio que tiene que ver con alimentos te viene perfecto para multiplicar tu economía.

Vienen momentos en los que deberás entender por qué muchos planes y muchos sueños no se llevan a cabo, entiende y comprende y espera el momento exacto, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, respira hondo e inicia de nuevo, ya que nuevas oportunidades están por iniciar.

Es momento que vayas por todas esas oportunidades que te pone la vida en charola de plata, no dejes que otras personas intervengan en tus planes y hazte responsable de cada uno de tus actos.

Que te valgan las críticas y comentarios tontos a tu persona, recuerda que nadie te conoce mejor que tú, si no te dan para el gasto, no tienen por qué opinar y si lo hacen que gasten saliva, tú no te mortifiques.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, este mes, trata de enfocarte en una cosa a la vez. Cuida mucho tus sentimientos, ya que se los has puesto en bandeja de plata a quien solo sabe comer en desechables.

Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien duras y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas, podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguno, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la tiznada esas cuestiones que te detienen en tu camino.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, aprende a soltar lo que ya no te sirve y permite que nuevas oportunidades entren en tu vida. Un mensaje o llamada te alegrará mucho.

La vida te pondrá pruebas muy grandes, las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos, ya que estarás pensando en la persona incorrecta.

Tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, pero sabrás como rectificar esos errores, viene una temporada mejor para ti, por el hecho de que comenzarás a desechar tanta distracción que traías cargando y tanta gente que solo te ponía de mal humor y no te dejaba avanzar.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, recibirás una noticia buena en esta semana que tiene que ver con tu trabajo o con una persona que es muy importante para ti.

Existe un lado débil para ti y es tu familia, ya que sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios cruciales, puesto que comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte, pero por dentro es lo que más deseas.

Siempre fuerte, optimista, con el corazón en alto, no temes a cambios, porque sabes que en ellos radican nuevas oportunidades. Eres muy sensual y te encanta estar nomas en lo que viene siendo la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras de estar en la intimidad.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, aprende a aceptar tus imperfecciones y las de los demás. La vida es desordenada a veces.

Una amistad necesita mucho de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás.

Te cae mal la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene, siempre buscas más y más y el sexo siempre será una parte importante en tu vida más no indispensable. No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la pena malgastar tu tiempo en quien no lo merece.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, este mes, enfrenta tus problemas de frente y toma decisiones sin temor a desequilibrar la balanza.

Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada, recuerda que más vale arrepentirse que quedarse con las ganas.

Es fundamental que cuides mucho la parte de tus sentimientos, porque sueles flagelarte y culparte de errores que no te corresponden. Ten cuidado a quien le escribes mucho, ya que podrías enamorar a una persona por la que no sientes nada más que agradecimiento.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, la verdadera fuerza está en la vulnerabilidad. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas.

Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre, sino para plato principal, así que darte a desear y no bajes tu nivel por alguien que no se lo merece.

Surgirá la duda sobre tus sentimientos, ya que podrías estar sintiendo algo por dos personas. Una amistad te necesita más que nunca, en estos días sabrás de quién se trata.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, piensa antes de actuar este mes y evita tomar decisiones impulsivas que puedas lamentar. Amores del pasado regresan, te darás cuenta de que son asunto olvidado.

Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo. Embarazo inesperado de amistad en puerta. Si tienes ya una relación va a mejorar mucho la comunicación; sin embargo, tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja.

Ten cuidado con lo que dices y comentas de personas que te rodean, podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no todo se trata de trabajo y éxito, hay gente tonta te rodea, pero está en ti no aprender sus fregadas mañas y ser parte del montón.

Si tienes una relación y en esta no hay reciprocidad estas con la persona incorrecta, no puedes ser tú el que siempre de más que tu pareja.

Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades, ya que hay muchas de ellas que son bien hijas de la fregada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, conéctate con tus sentimientos y las emociones de los demás este mes.

Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no te tardes en tomar decisiones o al final puedes quedarte sin nada. No te friegues tanto en cosas que no te dejan nada de provecho, aprende a valorar lo que realmente importa.

No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos. Si tu pareja ha estado distante, medita que estás haciendo para que se acerque más a ti.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, este mes, enfrenta la realidad y trabaja en convertir tus sueños en metas alcanzables.

En tus proyectos podrías desanimarte debido a que una cuestión no te sale como planeas, recuerda que hay que ser contante. Ponte perra y ve por tus objetivos y que nadie te reprenda en tus sueños.

En los dineros mejorarás mucho, pero aprende a poner atención en tu económica, últimamente gastas mucho en cosas que no son indispensables, piensa en cuestiones que tengan que ver con invertir y multiplicar tu economía.

