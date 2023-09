Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 30 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 30 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Se vienen fechas en el que no faltará el pan de muerto, pero cuida tu figura Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, Los planetas están conspirando a tu favor. Esa chispa de pasión y determinación que te caracteriza se enciende más que nunca. Sabes que la vida es corta y vives al extremo, en el amor quizás no te ha ido de lo mejor, pero sabes que lo que has querido te lo has comido.

No vuelvas a mendigar amor por nadie y quien quiera algo serio contigo que le cueste y pague tu precio. Si no aprendes amar a la persona que está frente al espejo jamás lograrás tus metas y objetivos, te olvidas de que eres la persona más importante.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, este mes que viene, los astros conspiran para que encuentres esa paz y equilibrio tan anhelados. Así que relájate y disfruta, porque el universo está de tu parte. Cuidado con retornos del pasado, no tiene nada nuevo que ofrecerte, no aparentes lo que no eres y dedícate a lograr ese sueño o plan que tienes en mente.

Ten cuidado con información que llegará a tus oídos, no la utilices de mala forma, o podrías arrepentirte mucho. Tu falta de amor propio hace que cometas el más grande amor de enamorarte de quien solo te da migajas de atención. Deja de pensar que todo mundo está en tu contra, cada uno tiene lo que merece y el resultado de lo que hoy te sucede es consecuencia de tu pasado.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Tu mente curiosa y aguda será tu mejor arma, así que sé audaz y expresa tus opiniones sin miedo. Agradece cada noche a al todopoderoso sus bendiciones y no te olvides de él, ya que más bendiciones llegarán a tu vida en el terreno de lo laboral y de los negocios.

Cuídate de malentendidos, el horno no está para bollos, trata de no comentar ni decir nada si no se te está pidiendo tu opinión. Ten presente que quien te quiera te lo demostrará con hechos y no solo con palabras, la vida te pondrá grandes pruebas las cuales te harán valorar a tu familia quien constituirá lo más importante para ti.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no tengas miedo de mostrarte vulnerable, porque ahí reside tu verdadero poder. Viene un viaje crucial, pero deberás de ser inteligente o de lo contrario podría ser cancelado o no podría irte bien económicamente.

Tu carácter te va a ayudar a lograr un negocio que has tenido en mente en el cual participarán amistad o familia. Has cambiado mucho en estos últimos meses y sin darte cuenta has madurado y logrado muchas cosas, te dolió mucho desprenderte de ciertas personas, pero sabes que tomaste la decisión correcta.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu carisma y magnetismo estarán en su máximo esplendor, así que aprovecha esa energía y brilla en cada paso que des. Debes aprender a madurar para no volver a cometer los mismos errores, la vida te va a llenar de sorpresas de las cuales vas a sacar mucho provecho.

Siempre bueno, noble, entregado, das sin recibir y eso en gran medida te había causado problemas o conflictos, despreocúpate que la vida te recompensará todo eso, llegará a ti una persona que te hará cambiar la manera de sentir y de pensar, el ser que había esperado toda tu vida está por llegar o ya ha llegado a tu vida, sentirás el amor en su máxima expresión y el orgullo que te caracterizaba comenzará a difuminarse de tu vida.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, un chisme te va a llegar sobre amor del pasado que retorna, no será nada agradable lo que escucharas. Cuídate de infecciones y malentendidos con amistades, podrías ocasionar discusiones o perdidas. Hay momentos en los cuales no te encuentras, no te hayas y no sabes qué camino seguir.

Quizás en el amor no te ha ido de la mejor manera, pero sabes bien que de todo has aprendido un poco, el problema no son las demás personas, sino tú que has expuesto demasiado tus sentimientos y has terminado con cualquiera que no te valora y para el colmo te miente, no sueltes prenda sin conocer los sentimientos de esa persona, como trate a su familia dirá mucho que hablar esa persona.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no te olvides de cuidar de ti mismo mientras atiendes a los demás. ¡Tú también mereces amor y cuidado! Las estrellas te guían hacia la armonía y el bienestar. Es momento de buscar ese balance en todas las áreas de tu vida, desde las relaciones hasta tu propia salud mental.

No te olvides de cuidar de ti mismo mientras atiendes a los demás. La vida te ha golpeado tan fuerte que ya los golpes te sabes a caricias. No temes a caer, pero si temes a encariñarte con la piedra, eres muy de esos. Debes de saber que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, así que aprovecha todo lo que la vida está poniendo a tu alcance.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, deja atrás los resentimientos y abre tu corazón a nuevas experiencias. Aprende a ir por ese sueño o meta que tanto has anhelado y que nadie te quites las ganas y los ánimos de lograr cuanto te propongas.

Eres una persona demasiada sincera y eso te ha acarreado problemas en los últimos años, ya que a las personas que te rodean no les agrada que les digas sus verdades. Sabes bien qué te hace feliz y qué errores no volverías a cometer, tu capacidad para desprenderte de las personas cada día es más fuerte y por ende no te cuesta ya tanto el decir adiós o cerrar algún ciclo.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, Es tiempo de explorar, de salir de tu zona de confort y abrazar lo desconocido. La vida es una aventura y tú eres el protagonista. El amor es difícil para ti, ya que te cuesta abrir tu corazón al 100. Te decepcionará persona por la que comenzabas a sentir cierta atracción.

No desconfíes por problemas del pasado o solo asustarás a quien te pretenda. Te crees la última coca del desierto y con justa razón sabes bien lo que vales y te cotizas caro; sin embargo, y a pesar de todo eso, la persona que quieres para ti ni en cuenta. Si tienes pareja les esperan días de mucha felicidad y algo que los unirá más que nunca.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, las estrellas te enseñan que el éxito no solo se encuentra en los logros profesionales, sino también en la conexión con tus seres queridos. Es el momento de equilibrar tu vida y recordar que el amor es la verdadera riqueza. El amor se manifestará en quien menos lo imaginas en caso de no tener a nadie a tu lado.

La tenacidad que tienes para ir por lo que quieres será tu mejor arma para consolidar tus metas y sueños. Hay días en los cuales quisieras volver al pasado y evitar ciertos errores; sin embargo, sabes que gracias a ellos eres la persona que eres en la actualidad. Debes de cuidar mucho lo que dices, ya que una verdad podría salirte de tu boca y dañar a la persona que tanto amas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu capacidad de inspirar a otros será tu mayor poder, así que no temas alzar la voz y cambiar el mundo a tu manera única. Si no te pones viva te volverán a ver la cara, es momento que te desprendas de todo eso que te hace daño y no te conduce a nada.

Sabes que ya dolió mucho en tu pasado, algunas veces presentas problemas de insomnio y ansiedad y eso se debe a tu cerebro que no puede dejar de crear y pensar sobre qué hacer otro día, te preocupas tanto por tu pasado y futuro y has hecho a un lado tu presente. Chismes en la familia, no te ven con buenos ojos familiares lejanos y podrían meterte en chisme.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, busca la paz en la soledad y deja que tus emociones fluyan libremente. Odias la inmadurez y la conformidad de las personas, siempre irás por más. Debes aprender a soltar y dejar ir eso que te duele o afecta.

Eres una persona dominante, de un carácter muy fuerte y explosivo y quien te la hace te la paga, sabes bien de qué manera lograr tus metas y tus objetivos, pero algunas veces los haces a un lado por atender a quien solo te da dolores de cabeza y te traiciona. Ya no confías tan rápido en las personas, te gusta cobrar caro la traición y no te cuesta pedir perdón.

DRV