FOTOS | Reclutan a gatos de seguridad en edificio de Manila

Un gatito con un chaleco negro y amarillo pasa revista a una fila de guardias de seguridad que forman fila frente a un edificio de oficinas de Manila, la capital de Filipinas, a la espera de instrucciones.

Conan, un cachorro de seis meses, es uno de los afortunados michis que ha sido adoptado por los guardias de seguridad en Manila, la capital filipina, donde miles de gatos viven en las calles.

Decenas de gatitos viven en este edificio. Foto: AFP

El felino no dispone de las mismas destrezas de vigilancia que los perros y tiende a quedarse dormido durante sus funciones, pero su ternura y compañía le ha granjeado el cariño de estos guardias, que trabajan aburridos turnos de 12 horas.

Conan fue rescatado a las semanas de edad por un amo de llaves del edificio que lo encontró maullando en el garaje. Por accidente, terminó con la función de gato de seguridad después de la muerte de su predecesor, llamado Mingming.

Conan monta guardia junto a sus humanos en este edificio. Foto: AFP

Los guardias, de luto por la pérdida de su peludo compañero, decidieron nombrar a Conan como reemplazo para hacer más llevaderos sus turnos.

"Si Conan no está por aquí, no estoy motivado. Me quita el estrés", dice el guardia Aljon Aquino, de 30 años.

Los gatitos motivan a los empleados de este sitio. Foto: AFP

Las fotos de Conan con su chaleco de seguridad, tumbado en el escritorio junto a una imagen de su predecesor Mingming, han sido compartidas miles de veces en Facebook.

El felino, de pelaje castaño y blanco, es uno de las decenas de gatos vagabundos que viven en este edificio comercial y de oficinas.

Conan y los otros michis se ponen en forma jugando. Foto: AFP

Los propietarios y trabajadores les dejan merodear e incluso ponen dinero para comprarles comida, aunque Conan muestra poco interés en ayudar a sus colegas humanos en sus labores de seguridad, como inspeccionar las bolsas de los clientes y los trabajadores que entran al edificio.

Los visitantes suelen acariciar a los gatitos del edificio. Foto: AFP

El michi prefiere dormir, holgazanear frente a una cafetería cercana o perseguir pelotas por el suelo de baldosas para regocijo de los transeúntes.

"A veces la gente lo carga porque es muy simpático. Le gusta el trabajo", dice Aquino, que juega con el gatito golpeándolo cariñosamente con la porra.

Con información de AFP

