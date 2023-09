Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 3 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 1 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos del Zodiaco cómo les irá en la familia, suerte, amor, trabajo, salud y dinero, en el que, la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, estás en modo turbo, tu energía está por las nubes, pero cuidado con no quemarte. No te metas en peleas tontas, canaliza esa fuerza en proyectos productivos.

Un familiar te pedirá un consejo, vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará un dinerito que te ayudará en un viaje que estás por realizar.

Cuida mucho tu interior, no te lastimes más por quien no vale la pena o solo te da dolores de cabeza, la vida es justa y te pondrá grandes pruebas que te harán valorar lo que tienes y dejar de quejarte de tantas cosas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, la rigidez solo te causará problemas. Relájate y fluye con la vida. Tienes una actitud terca como una mula, pero eso es lo que te hace resistente.

Mantén la cabeza fría y no te dejes influenciar por las opiniones de otros. Enfócate en tus metas y no te distraigas con chismes. Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte, te dará esa paz y tranquilidad que has necesitado desde hace mucho tiempo.

Cuida mucho tus sentimientos pues podrías salir dañado o dañada al poner tus ojos en una persona que no sabe ni lo que quiere ni hacia donde se dirige, recuerda lo que vales y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu mente inquieta te lleva en mil direcciones. Concéntrate en lo que realmente importa. Cambias de opinión más rápido que el clima en primavera.

Esta vez, trata de comprometerte y tomar decisiones firmes. Si tu pareja te muestra escenas de celos o quiere sacarte de tus casillas ten calma y no hagas más grande la discusión, la vida te dará una sorpresa en menos de dos semanas.

Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados están por llegar.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, aprende a soltar y permitirles crecer. Emocional y sensible, como siempre. Aprovecha esa intuición para cuidar a tus seres queridos, pero no te dejes arrastrar por dramas innecesarios.

Encuentra un equilibrio entre cuidar de ti mismo y de los demás. Noticia de una amistad te pondrá incomodo o incomoda. Viaje se comenzará a planear. Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca y quitará a una persona que les ha estado estorbando.

Entrarás en una situación de conflicto muy perra la cual te pondrá entre la espada y la pared. Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, escucha a los demás y muestra humildad de vez en cuando. ¡La reina del zodíaco! Pero no te vuelvas arrogante. Este período, demuestra tu liderazgo de manera positiva.

Ten cuidado lo que dices o hablas pues podrías cometer una indiscreción y hacerle daño a personas que son importantes para ti. Un proyecto de compra de vehículo o casa se ve excelente.

Ya no temas a cambios en tu vida, esos cambios te traerán nuevos resultados y nuevas aventuras que te llenarán tu vida de éxitos y amor. Mejoras económicas y posibilidad de un proyecto de negocio muy pronto.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu obsesión por los detalles puede volverte loco. Aprende a aceptar un poco de caos. Perfeccionista hasta la médula.

En lugar de criticarte constantemente, celebra tus éxitos y aprende a relajarte de vez en cuando. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que importan por atender a quien no sirve ni para ir a fregar a la gestora de sus días.

Es momento de que pienses más en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas, recuerda que quien necesita ayuda eres tú y no los demás. Vienen días de mucha tención y preocupaciones que tendrás que atender a la brevedad.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, la vida no es siempre un cuento de hadas. Enfrenta los problemas en lugar de saltarlos. Siempre buscando el equilibrio y la armonía.

A veces, confrontar los problemas es necesario para crecer. No tengas miedo de expresar tus opiniones. No descuides tus sueños o planes pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar.

Si tienes pareja viene momentos muy buenos en los cuales mediante una sorpresa esa persona querida te mostrará cuanto te ama en realidad. Es tiempo de concluir y cerrar proyectos, si quedaron inconclusos y no tienes deseos de continuarlos, déjalos y dedícate a lo que te gusta.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, aprende a confiar en los demás y a no sospechar constantemente. Relájate y disfruta más. Profundo y misterioso, como de costumbre.

Sumérgete en tus propios pensamientos y emociones. La introspección te ayudará a entender mejor tus motivaciones y a tomar decisiones más informadas. Se visualizan algunos problemas o pleitos familiares que podrían ponerte algo de malas.

Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. Si ya te engañó 2 veces lo volverá hacer muchas más, recuerda que las terceras oportunidades son un riesgo en donde puedes salir más dañado o dañada que la primera vez.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, mantén tu espíritu libre, pero recuerda tus responsabilidades.

Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado.

No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, a veces, es importante relajarse y disfrutar el momento. No todo es trabajo y responsabilidad. Eres ambiciosa y trabajadora, pero no te olvides de disfrutar el camino.

No te exijas tanto y permítete un poco de diversión. La vida no es solo trabajo. Vienen cambios importantes a tu vida en los cuales madurarás mucho y esa menses que te caracteriza desaparecerá.

Ya no te eches la culpa de todo lo que sucede a tu alrededor, la gente es muy mendiga y suele aprovecharse de eso, déjate de esas cuestiones y que paguen los platos rotos quien de verdad los rompió.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no todos comparten tu mentalidad vanguardista. Eres un rebelde por naturaleza. Usa esa originalidad para hacer el bien en el mundo.

Sé innovador y busca soluciones creativas a los problemas que enfrentas. Una amistad te dará una sorpresa agradable. Podrías iniciar una relación prohibida o ser él o la tercera en discordia.

Mejoras en el ámbito económico en estos días, aprende a ser más ahorrador pues gastas mucho en cuestiones que no necesitas y después ya no encuentras la salida.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no siempre puedes vivir en tu mundo de ensueño. Tu naturaleza soñadora te hace único, pero a veces te pierdes en tus pensamientos.

Mantén los pies en la tierra y convierte tus sueños en realidades. Tienes todo para lograr grandes cosas, pero tú falta de confianza en ti no te deja avanzar. Es posible que en estos días extrañes a alguien de tu pasado y tengas sueños premonitorios.

Cuida la parte de la familia pues podrías estar alejado o alejada de ella por tu trabajo o tus problemas personales. Te preocupas mucho por verte bien, pero algunas veces no ver los resultados pronto te desespera y mandas todo bien lejos.

