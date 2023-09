Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 29 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 29 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Celebra que ya se acabó el mes, pero en fin de semana Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, la pasión estará a mil y no habrá obstáculo que te detenga. Prepárate para conquistar el mundo y dejar tu huella por donde pases. Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia, no vale la pena volver a sufrir por lo mismo.

Entras en un ciclo muy intenso, muchos sueños se harán realidad, ya que las energías del universo estarán girando a tu alrededor. Ten cuidado con una persona que está por entrar a tu vida, pues te va a hacer sufrir mucho. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje. Pon más atención a lo que pasa a tu alrededor, hay personas que no te ven con buenos ojos.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, sigue trabajando duro y no dejes que nada ni nadie te distraiga de tus metas. No te precipites a tomar decisiones, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas quien te acepte, te aceptará como eres.

Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho en relación como eras antes, has madurado y esa es la clave para que no vuelvas a caer en errores que ya cometiste en el pasado. No te desesperes si las cosas no te salen como quieres, la vida pondrá lo que sea mejor para ti en tu camino.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, aguas con los pensamientos tontos que te estarán ocurriendo en estos días, la felicidad ha llegado, pero has estado distraído o distraída, existe una persona entre tus amistades que te quiere bien y va a buscar la manera de acercarse a ti, no lo o la rechaces, ya que ahí podría estar la persona que buscas.

Si tienes una relación se visualizan cambios en la rutina de su día a día y distanciamiento a causa de trabajo o familia. Deja de quejarte tanto, de pensar que todo lo que te pasa es malo, recuerda que las acciones de tu presente son las consecuencias de tu pasado.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, en la medida que mandes bien lejos a la gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno, será en la medida que ya no caigas en depresiones.

Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana, porque te va a ocasionar un problema muy grande. Ten cuidado con lo que le cuentas a tus amistades, ya que hay muchas envidias y es por eso que muchos de tus proyectos no te salen como quisieras, pues te los salan con sus malas energías.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, aprovecha esta oportunidad para brillar como la estrella que eres. Cuídate de exparejas, ya que se ve un escenario de venganzas y rencores hacia ti, solo aléjate y no des derecho de réplica, porque se puede convertir en el cuento de nunca acabar.

No te agobies con pensamientos pesimistas, porque en la medida en que luches por tus sueños lograrás cumplirlos. No tengas miedo a probar cosas distintas en tu relación porque ahí está la clave para lograr llegar a otro nivel y consolidarla. Chismes de amistades llegarán a tus oídos, que no te afecten.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, No te preocupes tanto por los detalles y permite que el universo te sorprenda. ¡Recuerda que eres más que suficiente! Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti.

Te vienen tiempos buenos en caso de tener pareja, si anteriormente hubo problemas o la intensidad en el amor se había debilitado, entraras en un trance muy bueno en el cual la relación íntima se te va a dar, andarás con los calores a flor de piel y tu pareja será quien calme esa sed de caricia desbordada.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no te conformes con la mediocridad, ve tras tus sueños y busca el equilibrio en cada aspecto de tu vida. En la medida que te dejes envolver en chismes, será en la medida en que hablen de ti, manda al chorizo a todas esas personas que solo te buscan para llenarte el buche de piedras y te hablan mal de otras personas.

Problemas respiratorios y de alergias se aproximan. Te vienen cambios en estado de ánimo y pensamientos un poco pesimistas antes de ir a la cama. Un embarazo o chisme en la familia se podría presentar en próximas fechas.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, utiliza tu fuerza interior y determinación para superar cualquier obstáculo. Recuerda que tienes el poder de transformar cualquier situación a tu favor.

Si no tienes una relación hay posibilidades de encamarte con una amistad, no confundas la caricia con amor y no esperes nada de nadie, solo disfruta el momento y no dejes que los mejores años de tu vida se desperdicien solo porque a la gente no le parece tu actitud, mientras no te den para el gasto que te valgan sus comentarios.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, sigue tu intuición y no tengas miedo de explorar lo desconocido. No tengas miedo a las nuevas oportunidades ni a volver a creer en el amor, no permitas que la vida te siga fregando y aprende a tomar el toro por los cuernos.

Tendrás un sexto sentido que te indicará quienes de las personas que te rodean valen la pena y quien no sirve ni para irse a la china, ponte las pilas y no permitas que se burlen de tu buena voluntad. Cuídate de la monotonía en caso de tener una relación, ya que será tu enemiga, puede lograr distanciamiento con tu pareja, al punto de aburrirse y comenzar con problemas de infidelidad.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, Mantén la calma y sigue adelante, porque nada te detendrá en tu camino hacia el éxito. Estrés por trabajo o escuela y recibirás chismes sobre una amistad. Que no te quite el sueño lo que piensan o dicen de ti, recuerda que nadie te conoce y sabe lo que eres más que tú mismo.

No tengas miedo a los cambios, pues solo así obtendrás nuevos resultados. Estarás en un tono muy bipolar e inclusive deprimente, te sentirás cansado o cansada y sin ánimos de nada, quizás la vida no ha sido justa contigo, pero la fortaleza que has adquirido en estos días te ayudará en tu futuro, ya que no volverás a tropezar o caer tan fácilmente, de las lecciones se aprende.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no temas ser diferente y mostrarle al mundo tu brillo interior. Haz eso que nunca hiciste en tu pasado y que te valga lo que la gente opine o diga, la vida es corta y el tiempo no está para perderse en personas o situaciones tontas.

El amor no se visualiza en un terreno cercano, necesitas aprovechar este tiempo para quererte, cuidarte y ver más por ti, pues cuando logres ese balance en tu vida llegará la persona que esté dispuesta a apostar por ti. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a lo mismo habiendo tantos nuevos errores por cometer.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, No te cierres a las oportunidades que el universo te presenta, Posibilidades de un viaje o de reencuentro amoroso, no seas tan reservado, ábrete a nuevas posibilidades y expresa lo que sientes, ya que el día de mañana puede ser muy tarde.

Has tenido la oportunidad de ser feliz muchas ocasiones, pero no has logrado consolidar nada por tu miedo a enamorarte o a volver a sufrir, tienes metas y proyectos y estás enfocado y enfocada en ellos, pero las cuestiones del amor son cuestiones que no debes hacer un lado cuando tengas la oportunidad o de lo contrario cuando realmente quieras te sea imposible.

DRV