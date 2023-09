Una revolución: de la era de la especialización a la era de la transdisciplina

No solo hablo por la comunidad de estudiantes universitarios, sino por todo aquel que se dedica a un trabajo, estudio o actividad determinada. Hablo por todos los que hemos comprado el modelo de la especialización que nos ofrece la tentadora idea de ser expertos en un tema específico, tan específico que se vuelve incomunicable y, me atrevo a decirlo, insignificante. Con esto, nos enfrentamos a una dificultad: nos alejamos del diálogo. Yo misma me he visto en la situación de estar en medio de una conversación llena de tecnicismos incomprensibles dichos por personas incapaces de utilizar un lenguaje que no sea el propio, incapaces de sostener un intercambio de ideas. El lenguaje se convierte en algo tan detallado que es difícil lograr la comprensión de otra

disciplina o, que incluso, alguien de tu misma área logre entenderte.

La especialización es insuficiente

Es verdad, la especialización nos vuelve conocedores de un cierto tema, pero eso no compensa la barrera que construye entre nosotros. Junto con la barrera lingüística, la especialización fragmenta la forma de enfrentar y pensar los problemas. Esto es, cada especialista se concentra en una mono-disciplina, por lo que un ingeniero no comprende a un médico, quien no comprende a un abogado, mucho menos a filósofos o científicos, por proponer algunas etiquetas. Se da una división de trabajos y de conocimientos, lo cual nos da como resultado áreas gradualmente diferenciadas y estructuradas que tratan desde diferentes perspectivas, hasta cierto punto exclusivas, su investigación. ¿Qué pasaría si entendemos que las disciplinas son esencialmente relacionales? ¿Qué pasaría si volvemos a dialogar, nos entendemos y empezamos a trabajar en una problemática, lenguaje y suelo común?

La transdisciplina: un nuevo paradigma

En su ensayo que recomiendo ampliamente “El aprovechamiento social del conocimiento tradicional” León Olivé describe la Transdisciplina como un proceso que intenta comprender y resolver un problema específico a través de la formación de nuevos conceptos y métodos. Es decir, con la transdisciplina se rompen las fronteras imaginarias entre áreas. En ella se forjan nuevos conceptos, métodos y conocimientos que no existían previamente y que no se identifican con ninguna disciplina en particular. La transdisciplina hace evidente el hecho de que el conocimiento es un sistema interactivo y dinámico entre las diferentes disciplinas que se difuminan como si fueran una. Es una forma mucho más conectada y completa de relacionarnos con el conocimiento y entre nosotros mismos. Es tener algo en común. Lo anterior nos deja que ver la especialización tiene una noción completamente distinta de conocimiento a la de la transdisciplina.

Relación entre sujeto y conocimiento

Quiero hacer notar que la forma en la que comprendemos el conocimiento es un reflejo de la forma en la que nos relacionamos como seres humanos y con nosotros mismos. Mientras que una estructura especializada forja humanos especializados, aislados en su forma de convivir; una estructura transdisciplinaria forja humanos interconectados, transmitiendo e intercambiando ideas. Detrás de todo conocimiento hay una persona y una sociedad. La revolución de nuestro modo de conocer es una revolución de nuestro modo de ser, de estar y de percibirnos como humanos y sociedad. La transdisciplina promueve el lenguaje y pensamiento en comunidad y así, nos trasladarnos de las monodisciplinas (personas aisladas) a las transdisciplinas (personas conectadas).

Una nueva forma de ser humanos

Es fácil pensar que si critico la especialización significa que estoy radicalmente en contra de ella. La realidad es que no es así. Propongo más bien una nueva forma de ver el conocimiento que conjunta la especialización-monodisciplinaria con la generalización-transdisciplinaria. En todo caso, esto será un cambio en nuestra forma de conocer y afrontar el mundo que comprende la unidad del conocimiento. Al final, la cuestión sobre cómo usamos, desde dónde vemos y adquirimos el conocimiento se reduce a una pregunta: ¿Cuál es nuestra forma de ser humanos? Y así, de la era de la especialización transitamos a la era de la transdisciplina. Y así, en palabras de Olivé, de la sociedad de la información transitamos a la sociedad del conocimiento.



Por: Ana Paula Rodriguez de la Vega Familiar, licenciatura en Filosofía





