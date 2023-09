Mike Martel sintoniza con el éxito a través de pinchar en su consola

Con 19 años, Miguel Alemán Serrano, mejor conocido como Mike Martel, avanza con paso firme en la industria de la música electrónica, sector que, desde su perspectiva, “en México, está creciendo bastante”.

“A mí de chiquito me gustaba mucho la música, no la pelaba mucho en cuestiones profesionales ni nada de eso, pero me gustaba escucharla”, cuenta el músico en entrevista con El Heraldo de México sobre sus primeros acercamientos con esta industria.

“Un día vi un video de un artista que se llama Hardwell”, recuerda Mike Martel sobre el suceso que años más tarde lo llevaría a desarrollar una carrera musical. “Antes no había Shazam o ninguna forma de buscar canciones que querías escuchar, entonces vi un concierto de él (Hardwell) y la primera canción me llamó la atención, era música electrónica que nunca había escuchado en mi vida”; así fue como en 2013, con la búsqueda de una canción, el artista descubrió este género musical.

“Poco a poco me fui metiendo, fui empezando a tocar y me gustó”, relata el artista quien a principios de año lanzó su primer sencillo bajo el seudónimo de Mike Martel, a la que tituló “Pull You Under”, “es una canción muy especial para mí, la escribí en la pandemia”, destaca el productor de este tema al que califica como nostálgico, que habla sobre que “a veces la vida no sale como querías”.

PRESENCIA. Los Ángeles, Ibiza, Nueva York y Chicago son algunas de las ciudades en las que se ha presentado. Foto: Cortesía

“(La canción) la escribí con un artista que se llama Drew Love, que ha hecho canciones con The Chainsmokers, Louis The Child, John Legend, Lil Wayne, tiene varias colaboraciones muy grandes y para mí fue un honor trabajar con él en la pandemia”, aseveró.

Al cuestionarlo sobre los retos a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera en la industria musical, Alemán Serrano identifica dos principales. “Es una industria competitiva, porque hay muchas personas muy buenas dentro de la industria y para mí ha sido aprender y practicar siempre”.

El segundo reto al que se ha enfrentado el compositor ha sido a que “la gente no reaccione como a ti te gusta y que tengas que encontrar esa manera de elevarlos un poquito a lo que tú quieres”, así lo ha vivido Mike Martel en los diferentes lugares en los que se ha presentado, entre los que se encuentran diversos antros de la Ciudad de México, hasta festivales como Vaivén y Corona Capital.

“Para muchas personas, ser DJ puede ser el DJ de una boda o de un cumpleaños”, explica el músico sobre la percepción que suele tener cierta parte de la sociedad respecto a esta profesión que, con los años, ha ido tomando más popularidad y seriedad en el país. Y era justamente esta percepción la que tenía la familia de Mike Martel sobre los DJs cuando les platicó sobre que este era su sueño. “Obviamente no tenían mucho conocimiento del tema. Me fueron acompañando a diferentes presentaciones y poco a poco se dieron cuenta de que era una industria en la que estaba involucrada mucha gente y que era distinta a lo que ellos pensaban. Al principio pensaron que no iba a ser algo muy serio y ahorita me apoyan mucho y estoy muy agradecido con todos, la verdad”, asegura.

PASIÓN. Mike encontró en la música electrónica su camino y hoy trabaja por su sueño. Foto: Cortesía

“Todo es echarle ganas”, responde Mike Martel al preguntarle sobre qué consejo les daría a los jóvenes que, como él, quieren incursionar en el mundo de la música electrónica: “… pueden llegar momentos en los que lo veas muy difícil y te quieras dar por vencido, porque la verdad sí llega a ser cansado, llega a ser difícil, pero esos son los momentitos en los que, si no te das por vencido, creces más que todos. Entonces, yo les digo que, si ellos no se dan por vencidos, van a lograr muchas cosas”, puntualizó el artista quien en octubre tendrá nuevos lanzamientos.

MÁS DE MIKE

Se ha presentado en diversos antros de la Ciudad de México.

Le gustaría formar parte del cartel de EDC.

Admira a los DJs neerlandeses Martin Garrix y Hardwell, así como al sueco Alesso.

Síguelo en su IG @mikemarteel.

2018 MIKE DEBUTÓ EN LA MEGAFERIA DEL PUERTO DE ACAPULCO.

Espacios musicales

Vaivén y Corona Capital son algunos de los festivales en los que ha tocado.

ESCENARIOS. Busca poner el nombre de México en alto en festivales alrededor del mundo. Foto: Cortesía

Por Daniela Zambrano

Fotos: Cortesía

