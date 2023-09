Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 28 de septiembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 28 de septiembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aprovecha los últimos días de lunas para realizar un ritual de abundancia Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, toma esos riesgos, sigue tu intuición y verás cómo triunfas y alcanzas ese deseado éxito que te ha estado llamando. No dejes que la vida te cobre facturas que no te corresponden, quita todo eso que te hace daño y no te deja avanzar.

No esperes ya más, no des pie, no lo sigas permitiendo, sé un poco más orgulloso, solo así no volverán a lastimarte. Si le gustas te lo demostrará si no que siga su camino. No dejes que la rutina arruine tu relación, debes aprender a innovar y demostrar más tus sentimientos con tu pareja o de lo contrario te van a mandar al chorizo dentro de poco tiempo.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, confía en tus instintos y no le temas a tu propio camino. Si quieres algo estable en una relación, ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor, ya que sueles exigir demasiado y por eso no dan el siguiente paso contigo. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea.

Cuidado con una perdida material, porque por descuido podría suceder en cualquier momento. Vienen grandes oportunidades en tu vida, oportunidades que deberás de aprovechar ahora más que nunca porque serán la clave para que logres consolidar cuanto te propongas. Vida solo tienes una, aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, aprovecha esta energía para compartir ideas, expresarte a todo volumen y brillar cómo solo tú sabes hacerlo. Aguas con tu orgullo y altanerísimo, ya que una persona se desilusionará de ti al ver cómo has cambiado.

Tienes el poder para lastimar con tus palabras a muchas personas, no sueles tener pelos en la lengua y te importa un comino si se ofenden, no sueles guardarte nada y haces bien, recuerda que eres como una bomba de tiempo, que cuando menos lo esperan explota. Un compromiso o evento en el cual el color blanco sobresaldrá en próximas fechas, podría ser bautizo o una boda.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no dudes en buscar apoyo, pequeño cangrejo, porque tu tribu estará ahí para sostenerte. Cuida tu sentido de humor, ya que podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días, que no te afecte o amargue. Disfruta más tu vida y no te estreses por cuestiones que no valen ya la pena.

Es probable que te enteres de una situación que te pondrá de malas, puesto que todo eso que te negabas a creer sobre cierta persona resultará cierto y te va a afectar mucho. Recuerda quién eres y hacia dónde vas, por todo lo que has pasado y lo que te ha llevado a ser como eres, no culpes a nadie de tu forma de ser porque dichos caminos fueron escogidos por ti.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, enfócate en tus talentos, cariño, y muestra al mundo ese verdadero potencial. Date tu lugar y ponte más vivo antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental que no vaya con tus intereses, sueños o metas.

Empiezas nueva etapa llena de nuevas oportunidades en todos los ámbitos de tu vida, date la oportunidad de conocer nuevas personas y de dejar de mendigar cariño, amor y atención a quien no te pela y no hace nada por conservarte en tu vida. Serás el blanco de críticas, podrían hacerte sentir el peor ser humano.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, confía en tus corazonadas más íntimas y prepárate para recibir las bendiciones del universo en forma de nuevas experiencias, amorcito meticuloso. Cuida mucho tu estado de ánimo, ya que podrías caer en depresiones que son muy fuertes sin motivo alguno.

Una nueva oportunidad de viaje o cambio de residencia se podría presentar en cualquier momento y deberás de aprovecharla al máximo. Hay una situación laboral que te traerá algo tenso; sin embargo, vienen buenas noticias, espera que todo madure para que el ofrecimiento o noticia que esperas sea mejor de lo que buscas y quieres.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, persigue la justicia en todos los rincones, mi dulce balanza, y prioriza tu bienestar emocional. Cuando encuentres esa armonía, todo fluirá. Hay muchas posibilidades de iniciar romance con una amistad con la que ha mostrado cierto interés por ti, no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor.

Viene un gran amor que te va a revolucionar la manera de pensar. Te llegarán grandes noticias en próximas fechas, las cuales podrían dar un gran giro en tu vida laboral, ten mucho cuidado con lo que comentas con tus amistades, ya que lejos de ayudarte con un consejo podrían confundirte, no busques culpables, busca arreglar cualquier situación que te ponga de mal humor.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ahí, en esa oscuridad, encontrarás el crecimiento y la transformación personal que estás buscando. Es momento que cambies tu forma de ver la vida y seas más positivo con tu actitud o de lo contrario no lograrás atraer nada bueno a tu vida.

Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas, ponte las pilas o podrías cometer ciertos errores de los cuales te lamentarás en un futuro cercano. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en lo mismo, no vuelvas a comer lo que ya te echaste vario tiempo.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, explora el infinito universo de posibilidades que se abren ante ti. Tu optimismo y entusiasmo son tus principales armas, asúmelo. No tengas miedo de abandonar lo conocido, lanza tu flecha hacia nuevos horizontes, mi dulce arquero.

No te culpes de cuestiones del pasado, ni modo, la vida sigues, es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. Aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu propia sombra, ya que solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando estas te fallen.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, Este momento te encuentra siendo determinado y consolidando tus metas. Trabaja duro, enfócate en tus sueños de largo plazo. Mantén esa determinación y disciplina, mi querido conquistador y verás cómo tus esfuerzos rinden frutos. Los obstáculos solo son escalones en tu camino hacia el éxito.

Pon atención a las señales que se te presentarán en estos días, ya que te llegarán nuevas oportunidades laborales y reuniones o fiestas en las cuales la pasarás de la mejor manera. Amistad saldrá con su domingo siete. Te estás convirtiendo en una persona muy dura y con justa razón, solo así lograrás que nadie te friegue y se sobrepase contigo.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no temas destacar y expresar tu originalidad. Confía en tus intrépidas ideas y compártelas con el mundo, mi niña revolucionaria. Tu singularidad será tu mayor fortaleza en esta etapa de tu vida. No gastes energía en quien no te merece y solo te llena de obstáculos tu vida y tu estado de ánimo.

Traerás mucha suerte en juegos de azar; sin embargo, es importante que no apuestes lo que no tienes porque podrías quedarte sin nada. Cuida mucho lo que tenga que ver con amistades, secretos y chismes, ya que podrías cometer indiscreciones que terminarán dañando tu reputación y la de tu familia.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, busca momentos de paz y reflexión para encontrar respuestas a tus preguntas más íntimas. Te esperan días grises por una noticia que te pondrá de muy mal humor, al final te darás cuenta sobre cómo sucedieron de esa manera.

Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso, así que aprende a ser más agresivo en ese aspecto. Probablemente, entrarás en un ciclo en el cual sientas necesidad de mandar todo bien lejos, te desespera mucho no poder concretar planes por lo que has sudado la gota gorda.

DRV