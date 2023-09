El nido vacío: Aprender a decir adiós cuando los hijos parten del hogar

Siempre había escuchado hablar de “el nido vacío”, pero la verdad no presté mucha atención pues consideraba que aún me faltaba mucho tiempo para estar ahí. Pero la vida se pasa muy rápido y de pronto me encontré en esa fase de la vida en donde los padres experimentamos la partida del hogar de los hijos adultos.

Así, rápido y de pronto, mi casa cambió de estar siempre llena de niños y adolescentes, a una calma que a veces es inquietante. Confieso mi querido lector que muchas veces soñé con este momento, anticipándolo con ansiedad. La verdad es que sí se siente un grato sentimiento de libertad y en cierta forma alivio, pero se extraña la compañía de los hijos.

Esta es una transición de etapas en la vida en donde se vive un período que también da nostalgia y tristeza. Es el fin de una era maravillosa que trae consigo un cambio importante en la dinámica familiar.

Esta etapa también ofrece oportunidades para el crecimiento personal, el fortalecimiento de la relación en pareja, la exploración de nuevos intereses y de reconectar con amistades que por falta de tiempo dejamos un poco descuidadas.

Al final, eso es justo lo que como padres buscamos, que salgan al mundo nuestros hijos, que vuelen… ¡No queremos que se queden en el nido!

POR BRENDA JAET

MAAZ