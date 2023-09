VIDEO | Sujeto recibe críticas por quitarse los tenis en plena propuesta de matrimonio, no quería maltratarlos

Las redes sociales se han convertido en la herramienta perfecta para dar a conocer románticos momentos, como las propuestas de matrimonio que no dejan de sorprender por la creatividad de los novios en algunos casos. Sin embargo, uno de ellos dividió opiniones debido a la peculiar acción que hizo justo antes de arrodillarse, todo con el propósito de que sus costosos tenis no se maltrataran.

La cuenta “Proposals Video” en TikTok, difundió el clip de la poco convencional propuesta de matrimonio que se hizo viral de inmediato. En éste se observa a una pareja rodeada de pequeños globos de colores en lo que parece ser la sala de un museo, aunque todo parecía que se preparaban para una fotografía de recuerdo el novio lo consideró el escenario perfecto para hacer la tan importante pregunta.

Hombre se quita los tenis en plena propuesta para no maltratarlos. Foto: Captura de pantalla TikTok @proposals.video

Para ello, el sujeto intentó distraer a su novia señalando al frente donde ya se encontraba otra persona preparada para tomarles una foto. Todo mientras él se quitaba su zapato derecho, para después sacar una pequeña caja del bolsillo de su pantalón y arrodillarse frente a la joven para pedirle matrimonio. La intención era evitar que sus tenis se maltrataran al doblarlos, pues esto le genera arrugas al material.

Propuesta de matrimonio divide opiniones

La propuesta de matrimonio se hizo viral de inmediato y ya tiene más de 3 millones de reproducciones en TikTok, así como 800 comentarios en los que se desató un intenso debate entre quienes ven la acción del novio como una “red flag” y aquellos que lo defendieron destacando el costo de los Air Jordan que usaba, pues va de los 2 mil a los 11 mil pesos según el sito en el que se compren.

Hombre recibe críticas por quitarse los tenis en la propuesta de matrimonio. Foto: Captura de pantalla TikTok @proposals.video

Otros internautas indicaron que el detalle aún más incómodo que haberse quitado los tenis en plena propuesta está en sus calcetas, pues aseguran que no estaba usando. Mientras que unos tantos salieron de nuevo en su defensa e indicaron que el color podría haber sido café o nude, provocando que luciera similar al tono de su piel.

“Se ganó el respeto”, “Lo entiendo, también me quitaría mis zapatos si son unos Jordan 1”, “Primero los Jordan, es para que no se doble la punta”, “Es que doblar los Jordan es un pecado”, “Él sabe”, “A él le importan los Jordan más que todo”, “Yo diría que no”, “Hermano, no se arruga”, “Me daría tanta vergüenza” y “Los calcetines son primero, mi hermano”, fueron algunos de los comentarios.

